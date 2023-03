Już w sobotę będzie ciepło: 13–14 stopni - Dolnośląskie, Lubuskie, w centrum kraju 10–12, na południu 13, na północy ok. 8–9 stopni Celsjusza, no a w niedzielę, na zachodzie i południowym zachodzie aż 16–17 st., w centrum 14, nawet w Suwałkach i nad morzem będą wartości dwucyfrowe: od 10 do 13 stopni, więc wszędzie cieplutko i słonecznie - mówi Walijewski.

Reklama

Dodaje, że co prawda w niedzielę spodziewane są delikatne opady, ale tylko nad morzem i ewentualnie w Lubuskiem. Jednak ten deszcz, to tylko paliwo dla roślin, aby mogły wystrzelić zielenią - wyjaśnia.

Zgodnie z przewidywaniami od poniedziałku do końca tygodnia cały czas piękna, ciepła aura. W prognozach widać nawet 18 stopni, w centrum 15, na południowym zachodzie tez 15, na północy 11 – 12, a także w Suwałkach – 11. No i noce będą cieplejsze. Temperatury powyżej 4 st., a im bliżej weekendu na termometrach będzie w okolicach 10 st. – podkreśla Walijewski.

Prognoza na pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny, co prawdą z mżawką w Pomorskiem, i Zachodniopomorskiem oraz delikatnymi opady w woj. warmińsko-mazurskim, ale na pozostałym obszarze bez opadów i ze sporą ilością słońca - mówi. I dodaje, że wciąż ciepło: w Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem 17–18 stopni, w centrum ok. 13, na wschodzie i północy ok. 10 st., wiatr raczej słaby, jedynie nad morzem początkowo może być trochę silniejszy.

Reklama

Rzecznik IMGW żartobliwie przypomina, że 22 marca przypada Światowy Dzień Wody, więc w północnej części kraju może pojawić się trochę więcej opadów, ale cały czas bardzo, bardzo ciepło. Natomiast 23 marca, czyli Światowy Dzień Meteorologii - pogoda uczci wysokimi temperaturami, na krańcach południowo-zachodnich do 18 stopni Celsjusza - zapowiada Walijewski. Co prawda fronty atmosferyczne przyniosą trochę opadów deszczu, to jednak cały czas ciepło. Do niedzieli taka aura się utrzyma.

To jest idealne rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz była taka sytuacja, żeby wiosna rozkwitała wraz ze swym kalendarzowym początkiem. 21 marca wiosna pokaże swą piękną twarz - ocenia.

Autor: Wojciech Kamiński