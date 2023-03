Reklama

Jaka pogoda czeka Polskę w najbliższy weekend? Oto prognoza dla poszczególnych województw.

POGODA NA PIĄTEK (17 MARCA)

Sytuacja baryczna

Wyż znad wschodniej Polski odsuwać się będzie w kierunku zachodniej Rosji, natomiast od zachodu nasunie się zatoka niżu znad Morza Norweskiego wraz z ciepłym frontem atmosferycznym. Powietrze pochodzenia arktycznego od zachodu będzie wypierane przez ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

Gdańsk: 10°C

Koszalin: 11°C

Szczecin: 12°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie regionu rozpogodzenia. Rano miejscami silne zamglenia, lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

Olsztyn: 7°C

Suwałki: 6°C

Białystok: 7°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.

Poznań: 11°C

Kalisz: 10°C

Gorzów Wlkp.: 11°C

Zielona Góra: 12°C

Toruń: 9°C

Bydgoszcz: 9°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie regionu okresami wzrastające do dużego. Początkowo na północy i wschodzie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Warszawa: 9°C

Łódź: 9°C

Lublin: 8°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie regionu duże. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C, na Przedgórzu Sudeckim od 9°C do 15°C, w szczytowych partiach Sudetów stopniowy wzrost temperatury od -1°C do 4°C, w rejonach podgórskich Beskidów od 5°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km/h, na Przedgórzu Sudeckim wiatr lokalnie dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Beskidach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.

Wrocław: 13°C

Jelenia Góra: 14°C

Legnica: 13°C

Opole: 12°C

Katowice: 11°C

Częstochowa: 10°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od –2°C do 1°C, na szczytach Tatr około –2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Kraków: 10°C

Kielce: 8°C

Rzeszów: 8°C

Zakopane: 4°C

SOBOTA (18 MARCA)

Sytuacja baryczna

Krańce wschodnie pozostaną pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji, pozostała część kraju pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad Norwegię. Na północy zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Niewielkie zmiany ciśnienia.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Nad morzem lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 14°C, nad samym morzem około 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy do 55 km/h, słabnący, południowy.

Gdańsk: 10°C

Koszalin: 11°C

Szczecin: 13°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w rejonie Zalewu Wiślanego porywy do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

Olsztyn: 9°C

Suwałki: 8°C

Białystok: 9°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Poznań: 11°C

Kalisz: 11°C

Gorzów Wlkp.: 12°C

Zielona Góra: 13°C

Toruń: 11°C

Bydgoszcz: 11°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Temperatura maksymalna od 8°C na wschodzie regionu do 12°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami na północy dość silny, porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-wschodni.

Warszawa: 11°C

Łódź: 11°C

Lublin: 10°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C, w szczytowych partiach Sudetów od 2°C do 5°C, wieczorem obniżająca się do około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Wrocław: 15°C

Jelenia Góra: 15°C

Legnica: 14°C

Opole: 14°C

Katowice: 12°C

Częstochowa: 11°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Kraków: 11°C

Kielce: 10°C

Rzeszów: 10°C

Zakopane: 9°C

NIEDZIELA (19 MARCA)

Sytuacja baryczna dla Polski

Polska będzie w słabo gradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Gdańsk: 11°C

Koszalin: 13°C

Szczecin: 16°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Olsztyn: 12°C

Suwałki: 10°C

Białystok: 11°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie regionu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Poznań: 13°C

Kalisz: 13°C

Gorzów Wlkp.: 15°C

Zielona Góra: 15°C

Toruń: 14°C

Bydgoszcz: 14°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Warszawa: 13°C

Łódź: 12°C

Lublin: 12°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie na ogół umiarkowane, na zachodnich krańcach regionu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Wrocław: 15°C

Jelenia Góra: 12°C

Legnica: 15°C

Opole: 14°C

Katowice: 13°C

Częstochowa: 12°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Kraków: 13°C

Kielce: 13°C

Rzeszów: 12°C

Zakopane: 9°C