Polska znajduje się w zasięgu płytkiego niżu znad Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się front okluzji, a za nim, do Pomorza Zachodniego dotrze kolejny front atmosferyczny i będzie wędrował w głąb kraju. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, początkowo cieplejsze, w ciągu dnia stopniowo chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

Prognoza na piątek

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Miejscami w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie i nad morzem do 6 st. C w centrum i 10 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, będą powodować zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu głównie opady deszczu, nad ranem przechodzące w deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. Na południu woj. śląskiego i małopolskiego prognozowana suma opadów do 15 mm. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o około 5 cm, w Beskidach o 10 cm, wysoko w Tatrach o 15 cm. Temperatura minimalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, na Dolnym Śląsku nad ranem do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, będzie powodować zawieje śnieżne.

Jaka będzie aura w sobotę?

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i wschodzie początkowo także deszczu. Na południu kraju możliwe lokalne burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Pomorzu do 6 st. C na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na zachodzie kraju okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich, od północy skręcający na kierunki północne. Nad morzem porywy do 70 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.

Prognoza pogody dla Warszawy

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu, chwilami możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie duże, chwilami większe przejaśnienia. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, nad ranem także mokrego śniegu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, możliwy także śnieg. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.