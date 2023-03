Jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie minus 8 stopni Celsjusza - powiedziała synoptyk IMGW.

Na południowym wschodzie jeszcze zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu ze śniegiem przechodzącymi w śnieg. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady śniegu. Nadal na północnym zachodzie możliwe burze, głównie na Wybrzeżu - dodała Woźniak.

Śniegu przybędzie o kilka centymetrów

Synoptyk IMGW zaznaczyła, że będą rejony Polski, gdzie przybędzie śniegu nawet o kilka centymetrów. Na Pomorzu możliwy jest przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm, tyle śniegu może też spaść na przedgórzu sudeckim oraz w Sudetach, miejscami w Karpatach. A największy opad śniegu, do 10 cm, spodziewany jest w Bieszczadach. W związku z tym będą wydane ostrzeżenia na pozasezonowe opady śniegu - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr nadal przeważnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na południu oraz nad morzem do 65 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wszędzie może przelotnie popadać śnieg, a na południu kraju, gdzie możliwe są burze, wystąpią opady krupy śnieżnej. Natomiast w późniejszych godzinach popołudniowych na krańcach północno-zachodnich może się pojawić także deszcz ze śniegiem.

W tych opadach śniegu, w związku z występowaniem nadal umiarkowanego i dość silnego wiatru w porywach do 65 km/h, mogą się tworzyć zawieje śnieżne, zadymki, w których widzialność może być ograniczona do 500 m. Na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru nawet do 75 km/h - ostrzegła Woźniak.

Wtorek będzie nie tylko wietrznym, ale i chłodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Tam do 5 stopni Celsjusza. (PAP)

autorka: Inga Domurat