Policja potwierdziła, że zdarzenie, do którego doszło we wtorek po południu w tamtejszym skate-parku, miało podłoże rasistowskie i zaapelowała do świadków, aby się zgłaszali.

Reklama

Jak przekazano w wydanym oświadczeniu, mężczyzna został kilkakrotnie uderzony kijem golfowym, w efekcie czego doznał rany ciętej lewego ramienia oraz siniaków na plecach i żebrach i został przewieziony do szpitala. Jego syn został zwyzywany na tle rasowym.

Reklama

"Ohydny atak na tle rasowym"

"To był ohydny atak na tle rasowym i zwracamy się do wszystkich świadków napaści, aby się zgłosili, szczególnie do każdego, kto na monitoringu lub w telefonie ma nagranie tego, co się wydarzyło. W skate-parku było wiele dzieci i sądzimy, że ten incydent mógł zostać przez nie nagrany" - powiedziała Sian Evans z policji.

Policja nie sprecyzowała, ilu było napastników, ale wskazała, że mieli około 16 lat.