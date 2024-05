Na polskim niebie będzie dziś można zobaczyć niezwykłe zjawisko, opisywane także jako błękitny "duch". To bladoniebieska chmura, efekt startu rakiety rakiety kosmicznej Sojuz 2. O tym, jak zobaczyć chmurę i co to dokładnie jest, informuje w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach".