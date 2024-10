Wyjątkowy widok na niebie: nietypowe zachowania ptaków

Okres późnego lata i jesieni to czas odlotu ptaków, które nie pozostają w Polsce na zimę. Jednak ostatnio - ku zdziwieniu wielu obserwatorów - na niebie zaobserwować można było nietypowe zachowania tych zwierząt.

Wędrówki ptaków, czyli migracje, jest to powszechnie znane w Polsce zjawisko. Zwierzęta te przemieszczają się między dwoma obszarami, które są odpowiednio ich legowiskiem i zimowiskiem. Migracje są spowodowane zmianami warunków atmosferycznych, i tym samym dostępnością pokarmu.

Obszar Polski jest nie tylko miejscem, z którego odlatują pewne gatunki ptaków w okresie jesiennym. Zaskoczyć może fakt, że na czas chłodniejszych miesięcy przylatują do kraju ptaki zimujące na terenie Polski. To goście z północy czy wschodu Europy - czyli z regionów chłodniejszych niż Polska.

Jest wiele gatunków, które przylatują do naszego kraju na wiosnę, a odlatują jesienią na cieplejsze, położone bardziej na południu zimowisko. To zjawisko naturalne. Jednak ostatnio zaobserwowano zmiany w zachowaniu tych zwierząt.

Jak podaje portal BiznesINFO.pl, w różnych częściach kraju można zaobserwować nietypowe zjawisko. Na niebie pojawiły się klucze dzikich ptaków takich, jak żurawie czy gęsi, które już dawno powinny były odlecieć do ciepłych krajów. Bowiem termin ich wylotu zazwyczaj przypadał na późne lato.

Jaka jest przyczyna nietypowych zachowań ptaków

Jaki jest powód tego, że ptaki, które – teoretycznie - już dawno powinny opuścić teren Polski, dopiero teraz migrują? Zaś inne nie odlatują wcale? Przyczyną zdają się być zmiany klimatyczne.

Obecne polskie zimy są bardzo łagodne – chociażby porównując do tych sprzed 20 lat, kiedy to temperatury powietrza na przełomie roku spadały do ponad 30 stopni poniżej zera, zaś 15-20 stopni na minusie było standardem. Podczas obecnych zim temperatury są zbliżone do tych panujących jesienią czy wczesną wiosną. Dzięki temu część zwierząt może spokojnie przetrwać zimę, nie odlatując w inne, cieplejsze regiony.

Od lat ptaki odlatują w cieplejsze rejony. Przyczyną wędrówek ptaków jest poszukiwanie przez nich optymalnych warunków do przetrwania okresu zimowego. Jednak robią to tylko, gdy jest to bezwzględnie koniecznie. A to dlatego, że już sama wędrówka jest ryzykowna i wyczerpująca. Dlatego też jeśli zwierzęta te nie muszą szukać innych, korzystniejszych, znacznie korzystniejszych dla nich warunków, wolą zostać na terenie kraju.