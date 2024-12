Widzowie mogli zobaczyć w sobotę finał ostatniego w tym sezonie odcinka "Awantury o kasę". Ten odcinek zapewne przejdzie do historii tego teleturnieju. Drużyna zielonych dokonała czegoś naprawdę niemożliwego.

Takiej sytuacji w teleturnieju "Awantura o kasę" jeszcze nie było

Do finału weszli z pełną pulą 30 tys. złotych nie odpowiadając na żadne pytanie. Drużyny żółtych i niebieskich zacięcie ze sobą walczyły. Pierwsi zaryzykowali bardzo i zagrali va banque. Kiedy Krzysztof Ibisz oznajmił, że to właśnie zieloni zagrają w finale, stwierdził, że ich droga do wygranej była "ewenementem" i "historycznym wyczynem".

Gdy walczyli o finał najpierw zaliczyli wpadkę, ryzykując aż 17 tys. złotych, ale przy kolejnym pytaniu z kategorii "motoryzacja" odpowiedzieli poprawnie i zdobyli 20 tys. 900 zł. Chciałbym, żebyśmy brawami nagrodzili zielonych, bo po raz pierwszy poprawnie odpowiedzieli na pytanie, a są już w finale - stwierdził Krzysztof Ibisz.

Tyle pieniędzy wygrała w finale teleturnieju drużyna zielonych

Ostatnie pytanie tej edycji, na jakie odpowiedzieć musiała drużyna zielonych brzmiało: "Jakim środkiem lokomocji udali się w podróż poślubną świeżo upieczeni małżonkowie Maria Skłodowska i Piotr Curie, późniejsi laureaci nagrody nobla z fizyki?". Poprawną odpowiedzią, jakiej udzieliła grupa zielonych, były "rowery".

Drużyna zielonych wygrała 11 tys. 200 zł i złotą skrzynkę. W niej znalazła się symboliczna złotówka oraz sztabka złota. Mistrzowie w teleturnieju "Awantura o kasę" zdobyli 20 tys. 700 zł. W sumie wygrali 198 tys. 100 zł, cztery skutery i cztery zaproszenia na festiwal Polsatu. Mogą również utrzymać swoją pozycję w następnym sezonie programu.