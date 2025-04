Katy Perry podczas lotu na pokładzie kapsuły zaśpiewała słynną piosenkę "What a Wonderful World" od Louisa Armstronga. Myślę, że to doświadczenie pokazało mi, że nigdy nie wiesz, ile miłości jest w Tobie, ile miłości masz do ofiarowania i jak bardzo jesteś kochany... - tak Katy Perry opisała wrażenia ze swojego lotu w kosmos tuż po wyjściu z kapsuły.

Misja NS-31 to kolejny lot załogowy firmy Blue Origin w ramach kosmicznej turystyki. Za całym projektem stoi Jeff Bezos, założyciel Amazonu. Tym razem w małą podróż kosmiczną miały możliwość udać się same panie. Załoga tego wyjątkowego lotu składała się z sześciu kobiet, które po kilkuminutowym pobycie w kosmosie, szczęśliwie i bezpiecznie powróciły na Ziemię. Wśród nich była amerykańska piosenkarka, Katy Perry.

Sześć niezwykłych kobiet w kosmosie

Realizatorką NS-31 jest dziennikarka i autorka Lauren Sánchez, która prywatnie jest partnerką Jeffa Bezosa, czyli twórcy firmy kosmicznej Blue Origin. W składzie załogi znalazła się również dziennikarka Gayle King, inżynierka Aisha Bowe, aktywistka Amanda Nguyen oraz Kerianne Flynn, która jest producentką filmów.

Za wszystkim stoi Jeff Bezos

Załoga misji NS-31 została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną na pokładzie kapsuły, która znalazła się na szczycie rakiety New Shepard. Start misji odbył się z bazy firmy Jeffa Bezosa w Van Horn w Teksasie. Relacja z wydarzenia była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych Blue Origin i rozpoczęła się półtorej godziny przed wystrzeleniem rakiety. Webcast poprowadziły trzy kobiety: Charissa Thompson, Kristin Fisher oraz Ariane Cornell.

Inne gwiazdy też poleciały w kosmos

Nie można tutaj nie wspomnieć, że Katy Perry nie jest pierwszą znaną osobistością, która poleciała w kosmos rakietą Blue Origin. Podczas pierwszej misji załogowej, udział wziął sam Jeff Bezos. W kolejnych lotach członkami byli m.in. aktor William Shatner, była gwiazda NHL Michael Strahan czy Coby Cotton, twórca kanału Dude Perfect.