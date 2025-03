Gdy tylko pojawiła się informacja, że amerykański multimiliarder ma zamiar wziąć ślub w Wenecji na mieszkańców padł strach. Wenecja jest i tak już zatłoczona, a taki ślub może skutkować oblężeniem miasta przez celebrytów i paparazzi. Z kolei turyści obawiali się, że miasto będzie z tego powodu częściowo zamknięte.

Władze Wenecji uspokajają

"Liczne spekulacje i fałszywe wiadomości krążące na temat ślubu Jeffa Bezosa są całkowicie bezpodstawne" - stwierdziły władze Wenecji w oświadczeniu, którego treść przytacza Associated Press. Miasto stwierdziło, że zaproszonych zostanie tylko 200 gości, co jest liczbą łatwą do przyjęcia bez żadnych zakłóceń dla miasta, jego mieszkańców i odwiedzających. Władze zauważyły, że miasto ma duże doświadczenie w obsłudze międzynarodowych wydarzeń "znacznie większych" niż ślub miliardera.

To już w czerwcu?

Właściciel Amazona i amerykańska dziennikarka zaręczyli się w maju 2023 r., a na uroczystości pojawiło się wiele sław, m.in. Leonardo DiCapro, Bill Gates i królowa Jordanii Rania Al Abdullah. Niedawno rozeszła się informacja, że zaplanowali już ślub.

Data tego romantycznego wydarzenia nie jest jeszcze oficjalnie znana. Miliarder i dziennikarka mają powiedzieć sobie "tak" w zabytkowej Wenecji. Para miała już rozesłać nawet zaproszenia. Włoskie media podejrzewają, że najprawdopodobniej uroczystość odbędzie się w dniach 24-26 czerwca. Dowodem są rezerwacje dokonane w głównych luksusowych hotelach w mieście oraz zabukowana w tym terminie duża liczba gondoli i taksówek wodnych.

Ślub na luksusowym jachcie

Portalu Paige Six informuje, że para ma się pobrać na jachcie Bezosa- Koru, który jest wart 500 milionów dolarów, czyli ponad dwa miliardy złotych. Bezos zakotwiczy jacht na lagunie, skąd rozciąga się piękny widok. Musi jednak przestrzegać zakazu zbytniego zbliżania się do placu świętego Marka. Koru waży mniej niż 25 tysięcy ton - może więc wpłynąć do Laguny, ale jest za duży, by zmieścić się w pobliżu malowniczego Canal Grande. Na ceremonii ma się pojawić plejada gwiazd. Według informacji agencji Associated Press zaproszenia zostały wysłane między innymi do takich sław, jak: Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Gayle King, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio czy Eva Longoria.

Misja kosmiczna przed ślubem

Jeff Bezos jest właścicielem "The Washington Post" oraz założycielem i największym indywidualnym udziałowcem Amazona. Pilotka i dziennikarka Lauren Sanchez przed ślubem weźmie udział w suborbitalnej misji kosmicznej Blue Origin - pierwszej z całkowicie kobiecą załogą od czasów lotu Walentiny Tiereszkowej w 1963 roku.