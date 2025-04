Czarna kartka za odmowę walki z transpłciową rywalką

Turner miała zmierzyć się z Redmondem Sullivanem, florecistką po zmianie płci. Do pojedynku jednak nie doszło. Tuż przed walką Turner zdjęła maskę i uklękła na znak protestu. Została za to ukarana czarną kartką, co oznaczało dyskwalifikację z zawodów.

Uklękłam, spojrzałam na sędziego i powiedziałam: Przepraszam, nie mogę tego zrobić. Jestem kobietą, a to jest mężczyzna, a to jest turniej kobiet. I nie będę walczyć z tą osobą - mówiła Turner w telewizji Fox News.

Navratilova wsparła Turner

Incydent zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Wśród osób, które poparły Turner była słynna w przeszłości tenisistka, znana z walki o prawa osób homoseksualnych Martina Navratilova.

To się dzieje, gdy protestują zawodniczki! Czy ktoś tutaj nadal uważa, że to sprawiedliwe??? Wściekam się... i wstydź się @USAFencing, wstydź się za to, co robisz - napisała na platformie X Navratilova, która już wcześniej przekonywała, że kobiety transpłciowe mają w sporcie niesprawiedliwą przewagę fizyczną.

Dyskwalifikacja zgodna ze światowymi przepisami

Amerykańska federacja szermierki USA Fencing poinformowała, że decyzja o dyskwalifikacji Turner była zgodna ze światowymi przepisami.W przypadku Stephanie Turner jej dyskwalifikacja, która dotyczy tylko tego turnieju, nie była związana z żadnym oświadczeniem osobistym, ale była bezpośrednim skutkiem jej decyzji o odmowie walki z uprawnionym przeciwnikiem, czego wyraźnie zabraniają przepisy FIE – napisano w oświadczeniu USA Fencing.

Rozumiemy, że dyskusja na temat równości i integracji dotyczącej uczestnictwa osób transpłciowych w sporcie ewoluuje. USA Fencing jest zobowiązana do zmiany polityki w miarę pojawiania się bardziej istotnych badań opartych na dowodach lub w miarę wprowadzania zmian w zasadach ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego - dodano.