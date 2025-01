Donald Trump zapewnił sobie drugą kadencję po pokonaniu Kamali Harris w wyborach powszechnych w 2024 roku. Jego powrót na stanowisko prezydenta jest historyczny, a zaprzysiężenie, choć odbyło się w napiętych okolicznościach pogodowych, przyciągnęło uwagę liderów biznesu, polityków oraz mediów z całego świata.

Światowi giganci na uroczystościach inauguracyjnych

Wydarzenie na Kapitolu zgromadziło czołowe postacie ze świata biznesu i technologii. Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta, Jeff Bezos, założyciel Amazona, Sundar Pichai, szef Google, oraz Elon Musk, właściciel Tesli i SpaceX, byli wśród zaproszonych gości. Obecność takich osobistości podkreślała znaczenie relacji Trumpa z liderami sektora technologicznego, który odegrał istotną rolę w jego kampanii wyborczej.

Gabinet Trumpa

Według wyliczeń telewizji ABC, w gabinecie Trumpa zasiądzie co najmniej 13 miliarderów. Ich łączny majątek szacowany jest na 7 miliardów dolarów, co przewyższa zarówno pierwszy gabinet Trumpa, jak i zespół Joe Bidena. Do najważniejszych miliarderów w administracji należą przyszły minister finansów Scott Bessent, minister handlu Howard Lutnick oraz Linda McMahon, była szefowa federacji WWE, która obejmie resort edukacji.

Gwiazdy telewizji w kluczowych rolach

Donald Trump, sam wywodzący się z telewizyjnego świata, zaprosił do swojej administracji liczne osoby znane z mediów. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych nominatów jest Pete Hegseth, były współprowadzący programów Fox News, który obejmie stanowisko szefa Pentagonu. Inne nominacje obejmują m.in. lekarza-celebrytę Dr. Oza oraz Pam Bondi, byłą prokurator generalną Florydy i osobowość Fox News.

Wpływowi doradcy w otoczeniu Trumpa

W administracji Trumpa dużą rolę odegrają jego najwierniejsi współpracownicy. Kluczowe stanowisko szefa personelu Białego Domu obejmie Susie Wiles, a jej zastępcą zostanie Stephen Miller, znany z kontrowersyjnych polityk imigracyjnych. Kandydatem na szefa FBI został Kash Patel, były prawnik i autor publikacji promujących lojalność wobec Trumpa.

Musk i miliarderzy jako nieformalni doradcy

Choć Elon Musk nie pełni oficjalnej roli w gabinecie Trumpa, jego wpływy w administracji są znaczące. Miliarder, który wsparł kampanię prezydenta kwotą ponad 100 milionów dolarów, będzie współprzewodniczył komisji doradczej DOGE, odpowiedzialnej za opracowanie reform administracyjnych. W administracji znalazło się także miejsce dla byłych współpracowników Muska, takich jak David Sacks czy Ken Howery.

Kontrowersje wokół nominacji

Niektóre nominacje wzbudziły szczególne kontrowersje. Przykładem jest Robert F. Kennedy Jr., znany z antyszczepionkowej działalności, który obejmie resort zdrowia. Krytyka dotknęła także Tulsi Gabbard, powołanej na stanowisko Dyrektora Wywiadu Narodowego, ze względu na jej prorosyjskie wypowiedzi.