Scholz krytykuje Muska

W Europie i w Niemczech mamy wolność słowa. Każdy, nawet miliarder, ma prawo wyrażać opinie - powiedział Scholz pytany o gest Muska i dodał, że "nie ma akceptacji dla wspierania skrajnie prawicowych stanowisk".

Elon Musk, miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa był jednym z mówców na scenie przed przybyciem prezydenta do waszyngtońskiej Capital One Arena w poniedziałek. Podziękował zwolennikom nowego prezydenta, a następnie przyłożył prawą rękę do serca - i wyciągnął ją w górę jednym szybkim ruchem. Następnie powtórzył ten gest w innym kierunku. Moje serce jest z wami - powiedział potem.

Reklama

Reakcja Muska

W Europie i w Niemczech respektujemy wolność słowa, każdy może mówić to co zechce, nawet jeśli jest miliarderem, ale tym czego nie akceptujemy jest popieranie stanowiska ekstremalnej prawicy - oświadczył kanclerz.

Musk napisał w serwisie X wkrótce po przytoczeniu przez media wypowiedzi kanclerza: "wstyd, głupi Schitz!".

Reklama

Komentarze ekspertów ws. kontrowersyjnego gestu

Gest Muska został zauważony przez media na całym świecie, które zinterpretowały go jako "faszystowski" lub "nazistowski".

Sam Musk skomentował na platformie X zamieszanie wokół jego gestu. Szczerze mówiąc, potrzebują lepszych brudnych sztuczek - napisał. Porównanie do Adolfa Hitlera było - zdaniem Muska - "oklepanym chwytem".

Eksperci nie są zgodni co do tego, czy kontrowersyjny gest Muska był rzeczywiście salutem rzymskim. Amerykańska historyczka specjalizująca się w badaniach nad faszyzmem oceniła na platformie X, że był to "dość agresywny nazistowski salut". Z kolei historyk Aaron Astor z Maryville College ma odmienne zdanie. Często krytykowałem Elona Muska za to, że pozwolił, by jego platforma została zatruta przez neonazistów. Ale ten gest nie jest nazistowskim pozdrowieniem. To niezdarny gest autystycznego mężczyzny mówiącego tłumowi, że jego serce bije dla nich - oświadczył Astor na platformie X.