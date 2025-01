Podczas przemówienia w Capital One Arena Elon Musk, jeden z najbliższych współpracowników nowego prezydenta USA, dziękował Amerykanom za umożliwienie Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie prawą ręką uderzył się w lewą pierś i wyciągnął do przodu ramię z otwartą dłonią.

Rzymski salut?

Jak pisze agencja AFP, historyczka Claire Aubin, specjalistka w dziedzinie nazizmu w Stanach Zjednoczonych, uważa, że gest Muska oznaczał rzeczywiście "sieg heil", czyli był nazistowskim salutem.

Inna historyczka i ekspertka od faszyzmu, Ruth Ben-Ghiat, również stwierdziła na platformie X, że "to był rzeczywiście nazistowski salut, i to dość agresywny".

Niektóre zagraniczne gazety, jak izraelski "Haaretz" czy brytyjski "The Guardian", także twierdzą, że amerykański miliarder "wydawał się" wykonywać salut "faszystowski" lub "w stylu faszystowskim".

"Wygląda na to, że powstrzymywał się od jakiegoś czasu i w końcu udało mu się dać upust emocjom" – napisała była kongresmenka Partii Demokratycznej Cori Bush na platformie X. "Jakby ćwiczył przed lustrem, żeby znaleźć odpowiedni kąt" – dodała.

Według magazynu Wired wiele postaci skrajnej prawicy w Stanach Zjednoczonych przyjęło to wydarzenie z zadowoleniem, w tym felietonista Evan Kilgore, który nazwał gest "niesamowitym".

AFP przypomina, że w ostatnich tygodniach Musk wielokrotnie wyrażał poparcie dla niemieckiej skrajnie prawicowej partii AfD i brytyjskiej antyimigracyjnej partii Reform UK.

Niezręczny gest?

W obronie Muska stanęła jedna z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie ADL, która w przeszłości była w konflikcie z nim. "Wygląda na to, że Elon Musk wykonał niezręczny gest w chwili entuzjazmu, a nie nazistowski salut" – napisała organizacja na X.

Amerykański historyk Aaron Astor także uważa, że salut Muska nie powinien być określany mianem nazistowskiego. "Wielokrotnie krytykowałem Elona Muska za to, że pozwolił neonazistom zanieczyszczać tę platformę. Ale ten gest nie jest nazistowskim salutem. To społecznie niezręczny gest dłonią autystycznego mężczyzny, który mówi do tłumu: moje myśli są z wami" - stwierdził na X.

AFP zwraca uwagę, że Musk ogłosił w 2021 roku, iż cierpi na zespół Aspergera, odmianę autyzmu.