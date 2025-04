Kiedy i gdzie odbyła się debata wyborcza?

Debata rozpoczęła się w poniedziałek 14 kwietnia po godzinie 20:00. Organizatorem była Telewizja Republika.

Kto wziął udział w debacie?

W debacie wystąpiło dziesięciu kandydatów na urząd prezydenta:

Karol Nawrocki (popierany przez PiS),

(popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja),

(Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga),

(Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem),

(Partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

(Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn,

Krzysztof Stanowski,

Artur Bartoszewicz,

Marek Woch.

Debata prezydencka 2025. Kogo zabrakło?

W debacie nie wzięli udziału Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) oraz Magdalena Biejat (Nowa Lewica).

Organizatorzy podzielili debatę na cztery główne bloki tematyczne: Bezpieczeństwo narodowe, gospodarka i podatki, służba zdrowia, polityka międzynarodowa.

"After" w Kanale Zero

Po zakończeniu debaty Krzysztof Stanowski zaprosił kandydatów oraz widzów na "nocny afterek" w Kanale Zero. Stanowski ogłosił, że wszyscy kandydaci wyrazili chęć przybycia.

"No to robimy to na grubo! Po dzisiejszej debacie w telewizji Republika przenosimy się z kandydatami na prezydenta na nocny AFTEREK do Kanału Zero, gdzie będzie jedzonko, napoje, nieformalne rozmowy. Chcecie to zobaczyć na żywo!" - napisał na portalu X Krzysztof Stanowski. Zapytany o, to, czy któryś z kandydatów zgodził się wziąć udział w "afterku", odpowiedział, że "na razie każdy".

Wybory prezydenckie 2025. Data

I tura wyborów odbędzie się 18 maja 2025 r. Jeśli będzie potrzebna II tura, odbędzie się 1 czerwca 2025 r.