Zakaz picia kawy? Nie uwierzysz, co robiły władze tych krajów

Dziś kawa to codzienny rytuał dla milionów. Według danych Międzynarodowej Organizacji Kawy, każdego dnia na świecie wypijamy około 2,3 miliarda filiżanek. W Polsce ponad 80 proc. dorosłych sięga po kawę co najmniej raz dziennie, a w Skandynawii – gdzie kultura picia kawy ma długą tradycję – ten odsetek sięga nawet 90 proc.

A jednak historia "małej czarnej" zna mroczne rozdziały.

W XVI wieku władze Mekki uznały kawę za zagrożenie. W 1511 roku gubernator Khair-Beg, działając pod wpływem duchownych, wprowadził zakaz jej spożywania. Uznano ją za napój niezgodny z Koranem, pobudzający do radykalnego myślenia i sprzyjający buntom przeciwko władzy.

Wraz z zakazem zniknęły tzw. domy kawowe – miejsca spotkań, rozmów i wymiany poglądów. Kara za złamanie prawa była dotkliwa.

Za złamanie tego zakazu groziły surowe kary. Najczęściej wspomina się, że osoby przyłapane na piciu kawy mogły być poddane karom cielesnym, takim jak biczowanie. Bywały też przypadki konfiskaty majątku czy więzienia. Ostatecznie zakaz został zniesiony przez sułtana Kairu jako nielogiczny, a Khair-Beg zapłacił za swoją decyzję najwyższą cenę.

Jak czytamy na stronach portalu Twojapogoda.pl to nie jedyny raz, gdy przez picie kawy trzeba było się bać o własne życie. W XVII wieku w Imperium Osmańskim za panowania Murada IV represje przybrały jeszcze bardziej brutalne formy.

Kary za picie kawy były jeszcze bardziej drastyczne, włącznie z zaszyciem w worku i wrzuceniem do wód Bosforu za recydywę.

Choć dziś takie środki wydają się absurdalne, pokazują, jak silne emocje budziła kawa jako zjawisko społeczne – nie tylko napój. Działała pobudzająco, łączyła ludzi, sprzyjała dyskusjom. W oczach władzy – to wystarczyło, by uznać ją za zagrożenie.

Jak widać kawa od lat budzi mieszane uczucia. Dla niektórych to nieodłączny element poranka, inni patrzą na nią podejrzliwie. Również naukowcy nie są zgodni – jedne badania mówią, że umiarkowane picie kawy może wspierać serce i mózg, inne przestrzegają przed skutkami nadmiaru kofeiny. Równie gorące dyskusje wzbudzają dodatki do kawy – mleko, śmietanka, przyprawy czy alkohol mogą wpływać na jej właściwości. Ale to właśnie klasyczne połączenie kawy z mlekiem trafiło pod naukową lupę.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze sprawdził, jak działa połączenie przeciwutleniaczy z kawy (czyli polifenoli) z białkiem zawartym w mleku. W laboratorium wywołali stan zapalny w komórkach, a następnie przetestowali wpływ samych polifenoli oraz ich mieszanki z białkiem. Wynik? Komórki, które "dostały" duet polifenole + białko, radziły sobie ze stanem zapalnym dwa razy lepiej niż te potraktowane samymi polifenolami.

Nie tylko kawa z mlekiem – możliwe szersze zastosowania odkrycia

Odkrycie opisane w czasopiśmie "Journal of Agricultural and Food Chemistry" odbiło się szerokim echem w świecie nauki. Prof. Marianne Nissen Lund, która kierowała badaniami, zwraca uwagę, że podobne reakcje mogą zachodzić też w innych produktach – np. w smoothie z jogurtem czy w daniach mięsnych z warzywami. Teraz naukowcy chcą sprawdzić, jakie proporcje składników przynoszą najlepsze efekty i jak działają one w organizmie człowieka – nie tylko w laboratorium.

Kawa nie tylko z mlekiem. Wypróbuj też inne dodatki

Warto też pamiętać, że poza mlekiem do kawy można również dodawać inne składniki, które nie tylko znacząco poprawiają smak, ale też mają specjalne właściwości.

Masło lub olej kokosowy

Łyżeczka masła lub oleju kokosowego sprawi, że kawa będzie gęstsza i bardziej kremowa. Tłuszcze te dostarczają energii, sycą na dłużej i wspierają osoby na diecie ketogenicznej. To sposób na uniknięcie nagłego spadku poziomu cukru po śniadaniu.

Cynamon

Szczypta cynamonu podkręca smak kawy i może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi. Ma też działanie przeciwzapalne i wspiera walkę z cholesterolem.

Kardamon

Aromatyczny kardamon nada kawie wyjątkowy, orientalny charakter. Może wspomagać trawienie, poprawiać nastrój i dodawać energii.

Kakao

Łyżeczka gorzkiego kakao wzbogaci smak o nutę czekolady, a przy okazji dostarczy magnezu i przeciwutleniaczy. Może korzystnie wpływać na pamięć i nastrój.

Sól

Choć brzmi nietypowo, szczypta soli potrafi zrównoważyć gorycz i wydobyć naturalną słodycz kawy. Może też uzupełnić elektrolity, szczególnie po wysiłku fizycznym.

Ekstrakt waniliowy

Kilka kropel wanilii nada kawie słodki, kojący aromat. Działa relaksująco i może łagodzić napięcie.

Imbir

Starty imbir w kawie to dobry pomysł na chłodne dni. Rozgrzewa, wspomaga krążenie, wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie.

Kurkuma

Złota przyprawa doda kawie intensywnego koloru i mocnych właściwości – od działania przeciwzapalnego po wspieranie pracy mózgu i serca.

