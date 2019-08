"To tutaj, na wybrzeżu w sierpniu 1980 roku ludzie pracy zjednoczyli się, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec zła i niesprawiedliwości. Ten sprzeciw wobec komunizmu wyrastał z samych korzeni polskiego ducha i polskiej tożsamości" - napisał prezydent w liście, który odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Podkreślił, że "+Solidarność+ stała się wielkim, bezprecedensowym ruchem milionów Polaków, którzy połączyli swoje marzenia i wysiłki dla dobra całego narodu, swoich rodzin, przyjaciół, sąsiadów, ale i tych, których nigdy nie poznali, ale z którymi byli zjednoczeni poprzez wspólną historię, kulturę i przekonania". "+Solidarność+ niosła nadzieję i wyzwalała z osamotnienia, pozwalała na nowo odkrywać naszą tożsamość, nierozerwalne więzi wypływające ze wspólnych źródeł wartości, stała się rdzeniem ogromnej siły duchowej, sprawiła, że fala wolności przetoczyła się przez cały nasz region, zburzyła Mur Berliński, odmieniła Polskę i Europę stając się wartością uniwersalną" - napisał prezydent w liście.

"Wydarzenia sierpniowe są dla nas powodem do wielkiej dumy. Polacy, w ubiegłym wieku tak bardzo poranieni przez historię, potrafili na brutalną przemoc i okrucieństwo zbrodniczych ideologii odpowiedzieć siłą wartości, którym zawsze pozostawali wierni - wolnością, odpowiedzialnością, szacunkiem wobec bliźniego" - zaznaczył prezydent. "Polski sierpień stał się manifestacją mocy tych wartości, dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmieniać świat" - napisano.

Prezydent w liście podkreśla także, "dziś gromadzimy się tutaj, aby wyrazić wdzięczność za ich odwagę i wytrwałość w walce o godność pracy i godność życia każdego człowieka". "Jest naszą patriotyczną powinnością, aby pamiętać o nich wszystkich, aby niczyje zasługi na drodze wolności nie zostały pominięte, ani zapomniane, aby oddać cześć tym, którzy doprowadzili nas do wolnej Polski" - napisał w liście Duda.

Przytoczył też, że papież Jan Paweł II określił wydarzenia sierpniowe i powstanie NSZZ "Solidarność" jako "szczególne dzieło, dzieło jedności, pokoju, wzajemnego poszanowania i zrozumienia". "To dzieło wciąż stanowi dla nas wyjątkowe zadanie by stale poszukiwać tego, co nas łączy, by odkrywać i umacniać spajające nas więzi, by budować wspólnotę, w której jest dość przestrzeni dla każdego inspirując jednocześnie do odważnego korzystania z wolności" - napisał prezydent.

"Podążanie za drogocennym przesłaniem Sierpnia 80' pozwoli nam budować silną i sprawiedliwą Rzeczpospolitą" - podkreślił.