"Siły obrony powietrznej Rosji zestrzeliły osiem rakiet ATACMS wyprodukowanych przez USA oraz 72 drony" - poinformowało rosyjskie wojsko. W cytowanym przez AFP komunikacie nie sprecyzowano, czy w wyniku ataku doszło do jakichkolwiek zniszczeń lub ofiar w ludziach.

Strona ukraińska nie odniosła się dotąd do informacji Moskwy.

Cios dla Rosji

W listopadzie prezydent USA Joe Biden zgodził się na używanie przez Ukrainę rakiet ATACMS do atakowania celów na terytorium Rosji. Od tego czasu Ukraina kilka razy użyła ich w swoich działaniach zbrojnych. Prezydent elekt Donald Trump powiedział w grudniu, że "stanowczo sprzeciwia się" możliwości używania przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu.

Już we wrześniu Władimir Putin ostrzegał Zachód, aby nie pozwalał Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w ataku na terytorium Rosji. Powiedział, że dla Moskwy będzie to "bezpośredni udział" krajów NATO w wojnie w Ukrainie. Będzie to oznaczać, że kraje NATO, USA i państwa europejskie walczą z Rosją - powiedział Putin.