Brytyjskie media donoszą o incydencie z udziałem rosyjskich dyplomatów, którzy, udając uczestników turystycznej wycieczki, weszli do zamkniętej części Izby Lordów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "The Guardian", Rosjanie oddzielili się od grupy zwiedzających i udali do strefy niedostępnej dla publiczności. Zostali jednak szybko zidentyfikowani i wyprowadzeni przez ochronę parlamentu.