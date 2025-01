"O ile od maja do początku października 2024 r. sytuacja faktycznie nie uległa zmianie, to w czasie pomiędzy początkiem października a grudniem odsetek osób, które gotowe są na pewne ustępstwa terytorialne, wzrósł z 32 do 38 proc." – wynika z najnowszego sondażu KMIS.

"Jednocześnie zmniejszyła się część tych, którzy kategorycznie sprzeciwiają się jakimkolwiek ustępstwom. Mimo wszystkich trudnych okoliczności w grudniu 51 proc. Ukraińców było przeciw jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym (na początku października było ich 58 proc.)” – poinformował Instytut.

Sondaż. Kto nie wziął udziału?

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-17 grudnia metodą wywiadów telefonicznych na 2 tys. respondentów w wieku od 18 lat, którzy mieszkają na terytoriach kontrolowanych przez władze Ukrainy. W badaniu nie uczestniczyli mieszkańcy terytoriów okupowanych przez Rosję, ani osoby, które wyjechały za granicę po rozpoczęciu inwazji Rosji na pełną skalę w lutym 2022 r. – poinformował KMIS.