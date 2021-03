Uroczyste otwarcie nastąpi, gdy tylko złagodzone zostaną restrykcje epidemiczne, ale już teraz muzeum, które znajduje się w bunkrze, udostępniło na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zwiastun wystawy. Ekspozycja będąca wspólną inicjatywą władz londyńskiej dzielnicy Hillingdon, Komitetu Opieki nad Pomnikiem Polskich Lotników i ambasady RP w Londynie jest pierwszą taką w Wielkiej Brytanii. Stała wystawa poświęcona polskim lotnikom znajduje się także w pobliskiej bazie RAF Northolt, ale jako że jest to obiekt wojskowy, nie jest ona ogólnodostępna.

Co będzie na wystawie?

Jak zapowiada muzeum, wystawa pokazuje ryzykowne drogi, którymi przedostawali się na Zachód członkowie Polskich Sił Powietrznych po inwazji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, przedstawia przygotowania wojskowe w przedwojennej Polsce oraz organizację polskiego rządu na uchodźstwie i wojska we Francji i Wielkiej Brytanii w 1940 roku, zaś zaprezentowane przedmioty i dokumenty dostarczają informacji o misjach bojowych podczas II wojny światowej i podkreślają różne role w Polskich Siłach Powietrznych, w tym pilotów, obserwatorów, personelu naziemnego i Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet. Wiele z zaprezentowanych przedmiotów pokazanych zostanie publicznie po raz pierwszy.

Cieszę się, że z okazji 80. rocznicy bitwy o Wielką Brytanię, którą obchodziliśmy w 2020 r., samorząd gminy Hillingdon oraz Komitet Opieki nad Pomnikiem Polskich Lotników przy wsparciu Ambasady RP w Londynie postanowiły uczcić pamięć polskich lotników walczących w II wojnie światowej tworząc wyjątkową ekspozycję dotyczącą Polskich Sił Powietrznych. Ekspozycja jest hołdem dla tych, bez których bitwa oraz wojna mogłaby się zakończyć inaczej, i podkreśla polską waleczność, niezłomność i odwagę. Wystawa ta, która będzie stałym elementem muzeum w Uxbridge, to świetna okazja do refleksji nad bohaterskimi czynami naszych przodków i polsko-brytyjskim duchem braterstwa, który łączy nas dzięki tym, którzy w przeszłości przelali krew za Polskę, Wielką Brytanię i Europę - powiedział PAP ambasador Arkady Rzegocki.

Czym jest bunkier Bitwy o Wielką Brytanię?

Bunkier Bitwy o Wielką Brytanię w Uxbridge to dawny bunkier brytyjskich sił powietrznych, w którym podczas II wojny światowej mieściło się centrum operacyjne 11. Grupy RAF. Odpowiadało ono za planowanie oraz koordynację obrony powietrznej Londynu oraz południowo-wschodniej Anglii. Obecnie bunkier jest udostępniony dla zwiedzających.

Brytyjscy historycy przyjęli jako czas trwania Bitwy o Wielką Brytanię okres od 10 lipca do 31 października 1940 roku, kiedy miały miejsce najintensywniejsze naloty niemieckie. Polacy w sile 145 osób byli drugą co do wielkości narodowością po stronie aliantów. Stanowiąc niespełna 5 proc. lotników, strącili ponad 10 proc. niemieckich samolotów.