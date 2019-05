W 1989 roku o luksusie można było jeszcze pomarzyć. Mimo to w sklepach dostępne były nie tylko podstawowe produkty żywnościowe. Kupić można było np. odkurzacz czy zamrażalkę, choć ceny tej ostatniej mogły przyprawiać o zawrót głowy. A ile trzeba zapłacić za samochód osoby? Fiat 126p albo np. Polonez Caro? O, albo za alkohol czy np. papierosy?

Ceny w Polsce w 1989 roku

W zestawieniu GUS, do którego dotarł dziennik.pl, uwzględniono typowe wartości miar i wag. Dla ułatwienia, produkty przydzieliliśmy do odpowiednich kategorii.

WARZYWA I OWOCE



ziemniaki - 176 zł



cebula – 359 zł



marchew – 284 zł



pomidory – 1,5 tys. zł



ogórki - 794 zł



jabłka – 500 zł



pomarańcze – 5,9 tys. zł

PIECZYWO

chleb (0,8 kg) - 848 zł

KASZE, MAKARONY i INNE



kasza od 935 zł



makaron od 1,2 tys. zł



mąka pszenna od 1,2 tys. zł



płatki owsiane - 605 zł



ryż – 2,1 tys. zł

MROŻONKI



warzywa mrożone - 785 zł



truskawki mrożone – 2,3 tys. zł

MIĘSO



wieprzowe

- łopatka z kością 8,2 tys. zł

- schab – 12 tys. zł

- boczek – 5,3 tys. zł



kurczak – 5 tys. zł



gęś – 4,9 tys. zł



kiełbasa

- zwyczajna – 6,9 tys. zł

- myśliwska – 17,5 tys. zł

- krakowska sucha – 19,7 tys. zł

słonina – 3,6 tys. zł



szynka wieprzowa – 18,9 tys. zł



konserwa turystyczna – 3,6 tys. zł

RYBY



karp żywy – 4,5 tys. zł



śledź solony – 4,7 tys. zł

NABIAŁ



margaryna – 2,3 tys. zł



masło – 9,1 tys. zł



mleko – 210 zł



śmietana – 1,1 tys. zł



ser (np. gouda) – 6,3 tys. zł



jaja – 298 zł

SŁODYCZE i CIASTKA



cukier – 2,9 tys. zł



czekolada – 3 tys. zł



herbatniki – 335 zł



miód (0,5 kg) – 6,9 tys. zł

INNE



koncentrat pomidorowy – 2,2 tys. zł



dżem – 2 tys. zł



galaretka – 730 zł



olej – 1,8 tys. zł



herbata (Assam, 100 gr) - 1,8 tys. zł

PRZYPRAWY



sól – 479 zł



ocet spirytusowy – 1,1 tys. zł



musztarda sarepska – 850 zł



pieprz – 1,2 tys. zł



proszek do pieczenia – 170 zł

NAPOJE



sok pitny - 364 zł



oranżada – 234 zł



woda mineralna (0,33 l) – 132 zł

UŻYWKI



wódka (0,5 litra) – 11,8 tys. zł



wino

- białe owocowe – 6,1 tys. zł

- białe deserowe – 10,1 tys. zł

- czerwone wytrawne – 10 tys. zł



piwo jasne – 999 zł



papierosy

- bez filtra "Popularne" - 300 zł

- z filtrem "Klubowe" - 340 zł

- z filtrem "Extra Mocne" – 460 zł

- z filtrem "Carmen" – 1,4 tys. zł

SPRZĘT AGD i INNE



pralka "Luna" – 1,3 mln zł



lodówka sprężarkowa - 641 tys. zł



zamrażalka – 1,2 mln zł



odkurzacz – 135 tys. zł



żarówka – 274 zł

KOSMETYKI



krem Nivea – 818 zł



pasta do zębów "Pollena" – 407 zł



proszek do prania Ixi – 1,1 tys. zł



mydło "Fa" – 694 zł



papier toaletowy (rolka) – 373 zł

POJAZDY



rower składany 303,2 tys. zł



samochód osobowy "Fiat 126p" – 12 mln zł



samochód osobowy "Polonez Caro" – 18 mln zł



benzyna – 1,2 tys. zł



kurs samochody dla kierowców kat. B – 283 tys. zł

W 1990 roku średnia pensja urosła już do 1,03 mln zł, a rok później nawet do 1,8 mln zł. Wtedy każdy pracujący Polak mógł o sobie powiedzieć: Jestem milionerem.

4 czerwca 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory. Zapoczątkowały one proces przemian politycznych, który doprowadził do zmiany ustroju. W tym roku mija 30 lat od tego wydarzenia. #30LatWolności to cykl, w którym chcemy pokazać, jak na przestrzeni tych lat zmieniała się Polska. Pokażemy m.in. jaką transformację przeszły miejsca, w których żyjemy, jak zmieniało się prawo czy gospodarka. Wreszcie, jak zmieniliśmy się my sami.