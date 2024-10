PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) to czas, który wielu Polaków wspomina z nostalgią, ale jednocześnie pamiętając trudne warunków codziennego życia. W tamtych latach rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Na półkach sklepowych brakowało towarów, co dziś dla wielu może być nie do pomyślenia. PRL kojarzy się z długimi kolejkami pod klepami, kartkami na żywność, ale także kultowymi programami telewizyjnymi. To tylko niektóre z symboli tamtych czasów. Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź, jak dobrze znasz życie w PRL-u!

