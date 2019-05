Sławomir Kamiński („Gazeta Wyborcza”) wygrał Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2019. Zdjęcie Roku jego autorstwa przedstawia matkę niepełnosprawnego Jakuba Iwonę Hartwich w starciu z sejmowym strażnikiem. Kamiński zrobił je 24 maja 2018 roku podczas protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w sejmie. Autor Zdjęcia Roku otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zdjęcie Kamińskiego zdobyło też pierwszą nagrodę w kategorii Wydarzenia.

Tradycyjnie już jury Grand Press Photo przewodniczył światowej klasy fotoreporter. W tym roku był to Espen Rasmussen („VG Helg”, Panos Pictures) – norweski fotoreporter, wielokrotny laureat World Press Photo i Pictures of The Year international (POYi). Do niego, jako przewodniczącego jury, należał decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć. W jury zasiadali też: Piotr Małecki (Napo Images, Panos Pictures, Forum), Maria Mann (EPA), Beata Łyżwa-Sokół („Gazeta Wyborcza”), Ahmet Sel (Agencja Anadolu), Andrzej Zygmuntowicz.

Spośród 4,5 tys. zdjęć nadesłanych na konkurs jury zakwalifikowało do finału 58 zdjęć pojedynczych, 11 reportaży i cztery projekty dokumentalne.

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

ZDJĘCIA POJEDYNCZE

WYDARZENIA

I miejsce

Sławomir Kamiński („Gazeta Wyborcza”) – zdjęcie zrobione w sejmie podczas protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

II miejsce

Maciej Łuczniewski (Agencja Fotograficzna Reporter) – zdjęcie z obozu dla uchodźców w Velikiej Kladuszy.

III miejsce

Patryk Ogorzałek („Gazeta Wyborcza”) – zdjęcie ukazujące kandydata PiS na prezydenta Rzeszowa na chwilę przed wejściem na scenę podczas konwencji programowej partii.

ŻYCIE CODZIENNE

I miejsce

Piotr Tracz (dla Agencji Fotograficznej Reporter) – zdjęcie kuzynów Tymoteusza i Pawła podczas wakacji w małopolskiej wsi Michalczowa.

II miejsce

Dariusz Madziński („Fakty Pilskie”) – zdjęcie osobliwej kapliczki z Michaelem Jacksonem, która stanęła w Tucznie, stając się atrakcją turystyczną.

III miejsce

Marta Rybicka – zdjęcie zrobione w domu polskiej rodziny w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej.

Nagroda Providenta, partnera kategorii

Aleksander Knitter (www.chojnice.com) – zdjęcie wykonane w szpitalu w trakcie Chojnickich Dni Fantastyki.

LUDZIE

I miejsce

Adam Lach (Napo Images dla „Newsweek Polska”) – zdjęcie ukazujące radnych Gdańska po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

II miejsce

Piotr Tracz (dla Agencji Fotograficznej Reporter) – zdjęcie braci franciszkanów z zakonu w Zakliczynie podczas hymnu narodowego przed meczem Polska-Kolumbia na mundialu w Rosji.

III miejsce

Mirosław Pieślak (dla „Faktu”) – zdjęcie ukazujące młodych adeptów gry w szachy podczas szkolnego turnieju.

SPORT

I miejsce

Rafał Oleksiewicz (Press Focus) – zdjęcie zrobione po upadku przy lądowaniu Davida Siegela w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem.

II miejsce

Szymon Sikora („Magazyn Olimpijski”) – zdjęcie ukazujące dramatyczny upadek podczas Mistrzostw Świata w Kolarstwie Torowym w Pruszkowie.

III miejsce

Mikołaj Nowacki (dla „National Geographic Polska”) – zdjęcie załogi żaglowca „Zawisza Czarny”, która stawia żagle w nocy, na sztormowych falach.

ŚRODOWISKO

I miejsce

Dominik Werner (Testigo Documentary) – zdjęcie pokazujące wycinkę pod przyszły przekop Mierzei Wiślanej; żeby zdążyć z zakończeniem prac przed okresem ochronnym ptaków, wycinanie prowadzono całą dobę.

II miejsce

Michał Dyjuk (dla Grupy Wirtualna Polska) – zdjęcie zrobione podczas treningu w kompleksie rekreacyjnym Solpark w Kleszczowie, w tle kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Bełchatów uznana za najbardziej zanieczyszczający powietrze i wodę obiekt w Europie.

III miejsce

Piotr Tracz (dla Agencji Fotograficznej Reporter) – zdjęcie uczestniczki Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2018.

KULTURA I ROZRYWKA

I miejsce

Marta Rybicka – zdjęcie przedstawiające małych czeczeńskich uchodźców wraz z mamami z wizytą w Galerii Zachęta.

II miejsce

Franciszek Mazur („Gazeta Wyborcza”) – zdjęcie najmłodszych adeptek Teatralnej Akademii Musicalu występujących pierwszy raz przed publicznością.

PORTRET

I miejsce

Waldemar Stube – portret Zofii i Anieli, sióstr, które w latach 50. jako małe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną trafiły do Domu Opieki Sióstr Elżbietanek w Łopiennie.

II miejsce

Mariusz Forecki (Kulturaupodstaw.pl) – portret Małgorzaty Maciaszek, performerki z Poznania, która występuje w roli drag queen.

III miejsce

Maciek Nabrdalik (VII Photo dla „The New York Times”) – portret Pawła Adamowicza w jego gabinecie.

FOTOREPORTAŻE

WYDARZENIA

I miejsce

Piotr Hukało (Trojmiasto.pl/ East News) – fotoreportaż powstały po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

II miejsce

Wojciech Grzędziński (dla HolisticNews) – fotoreportaż z Ukrainy, gdzie wojna trwa już piąty rok.

ŻYCIE CODZIENNE

I miejsce

Justyna Janus (Wpowiecie.pl) – fotoreportaż pokazujący, że codzienność dzieci nie uzależnionych od powszechnej dziś elektroniki dziecięcej potrafi być zaskakująca.

II miejsce

Maciek Nabrdalik (VII Photo) – fotoreportaż pokazujący życie codzienne mieszkańców zamkniętej strefy Czarnobyla i okolic.

LUDZIE

I miejsce

Mariusz Janiszewski („National Geographic”) – fotoreportaż zrobiony w pierwszym na świecie ośrodku dla emerytowanych prostytutek, który powstał w stolicy Meksyku.

ŚRODOWISKO

I miejsce

Maciej Jabłoński (F11 – Studio) – fotoreportaż powstały podczas antarktycznego rejsu jachtu Selma Expeditions.

II miejsce

Piotr Zwarycz – fotoreportaż zrobiony podczas gaszenia pożarów na terenie sortowni, wysypisk śmieci, magazynów z chemikaliami i punktów recyklingu.

KULTURA I ROZRYWKA

I miejsce

Adrian Jaszczak – fotoreportaż zrobiony podczas Pikniku Country w Mrągowie.

II miejsce

Adrian Kuśmierek – fotoreportaż pokazujący, jak wśród Polaków rośnie popularność masowych imprez o charakterze militarnym, a ich odbiorcami są także dzieci.

PROJEKT DOKUMENTALNY

I miejsce

Marta Szyszka – projekt „Razem”, będący fragmentem historii rodziny autorki. Rodziny szczęśliwej. „Projekt jest próbą zapisania momentów ważnych, ilustrujących wartości, które cenimy i pielęgnujemy” – tłumaczy autorka.

II miejsce

Mikołaj Nowacki (dla „National Geographic Polska” i Panasonic Lumix) – projekt „Gry wojenne: Bałtyk”, zrealizowany podczas manewrów marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim. Ponieważ Rosja Putina stała się nieprzewidywalnym, agresywnym krajem, marynarka wojenna jako część NATO trenuje na okrętach wojennych, przygotowując się do obrony Polski i krajów bałtyckich przed możliwymi wrogimi działaniami.

NAGRODA FUJIFILM – MECENASA KONKURSU

Piotr Zwarycz – zdjęcie zrobione podczas gaszenia pożaru na terenie sortowni śmieci w Siemianowicach Śląskich.

YOUNG POLAND

ZDJĘCIA POJEDYNCZE

Nagroda Główna

Magdalena Kacperek (Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH) – fotografia zrobiona podczas przerwy między występami młodych tancerek podczas spektaklu baletowego w Oświęcimiu.

Wyróżnienie

Adam Jakubowski – fotografia zrobiona na performansie podczas Nocy Muzeów w Warszawie.

FOTOREPORTAŻ

Nagroda Główna

Grzegorz Bukalski (Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH) – fotoreportaż o tym, że droga jest celem samym w sobie, czyli obraz podróży z małym budżetem po Europie.

Wyróżnienie

Kinga Klimczak – fotoreportaż ze wspólnotowego marszu w Warszawie zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

PHOTO BOOK 2019

Photo Book of The Year 2018

„Echo”. Autorzy: Maksymilian Rigamonti (zdjęcia), Magdalena Rigamonti (tekst). Projekt: Kasia Kubicka. Wydawca: Press Club Polska. Marzec 2018.

Od autora: Jeżdżę do miejsc, których nie ma. Spotykam ludzi bez przyszłości, żyjących przeszłością. Dziś tam, na Wołyniu, są tylko puste miejsca po dawnych polskich osadach i wsiach. Prawie wszystkie zniknęły w 1943 roku. Można je znaleźć na starych mapach, próbować namierzać GPS-em. Tam materialna jest tylko pustka. I ja tę pustkę fotografuję. Bezbrzeżne krajobrazy, szczere pola i tylko gdzieniegdzie ktoś postawił krzyżyk. Tu była szkoła, w tamtej wsi mieszkało dwa tysiące ludzi, tam kościół, tu z okolicznych wsi co środa zjeżdżali na targ, a tam był urząd gminy. Nie ma nic. Tylko przyroda. A w okolicach ukraińskie wsie. Fotografuję analogowym aparatem średnioformatowym. Szukam tego, czego nie ma, i próbuję opowiadać historię Wołynia, krainy skażonej śmiercią.

Wyróżnienie

„Deceitful Reverence”. Autorzy: Igor Pisuk (zdjęcia), Agata Pyzik (tekst). Projekt: Aneta Kowalczyk. Wydawca: Blow Up Press. Listopad 2018.

Autobiograficzna, realizowana przez sześć lat relacja przedstawiająca meandry wewnętrznej przemiany człowieka. Igor Pisuk prowadzi nas przez bolesny proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego, odkrywania nowego siebie, radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością, poszukiwania bliskości drugiego człowieka i w końcu odnalezienia miłości. Wszystko okraszone zdjęciami bez skrępowania pokazującymi to, co ludzkie. Książka to fotograficzny zapis wizji, emocji, sennych marzeń, koszmarów, jak też doświadczania elementów rzeczywistości w sposób organiczny, intensywny, na wpół magiczny. Proces, przez który przechodził Pisuk, był swoistą terapią, a skierowanie obiektywu aparatu na samego siebie – substytutem alkoholu. „Fotografia pozwalała mi oddać chaos w głowie, nazwać różne uczucia i stany, przyglądać się towarzyszącej mi samotności, wyobcowaniu, miłości, różnego rodzaju lękom i nadziejom” – tłumaczy autor.

Grand Press Photo organizują magazyn „Press” i Fundacja Grand Press. Konkurs przeznaczony jest dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.