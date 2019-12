Pięć tekstów Tygodnika Zamojskiego, dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, ukazało się na kilkudziesięciu lokalnych portalach o godz. 8. To protest lokalnych wydawców przeciwko cenzurze prewencyjnej. Autorką tekstów jest dziennikarka Tygodnika Zamojskiego, Jadwiga Hereta.

Na początku listopada Sąd Okręgowy w Zamościu nałożył na Tygodnik Zamojski 11-miesięczny zakaz publikacji na temat tamtejszego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przeciwko tej cenzurze prewencyjnej zaprotestowały już między innymi Izba Wydawców Pracy, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

W oświadczeniu dołączonym do publikacji wydawcy napisali:

Media lokalne to najważniejszy bezpiecznik Polski samorządowej. Opisują, relacjonują, ale przede wszystkim pełnią funkcje kontrolne wobec władzy i patrzą jej na ręce.

W listopadzie w Zamościu doszło do wstrząsającej sytuacji: Sąd Okręgowy uznał, że ważniejsze jest dobre samopoczucie osób publicznych i miejskiej spółki, niż prawo mieszkańców do informacji. Nakazał usunięcie dotychczas opublikowanych tekstów ze strony internetowej. To nic innego jak zakazana w konstytucji cenzura prewencyjna. Jeśli będziemy się godzić na taka metodę, jeśli nie zaprotestujemy, obudzimy się w rzeczywistości, w której takie zakazy są normą. Nie wchodząc w meritum sporu między spółką a gazetą, protestujemy przeciw ograniczaniu prawa mieszkańców do informacji PRZED rozstrzygnięciem sądowym.

Takie sądowe zabezpieczenia to śmierć mediów. A bez mediów nie ma demokracji.

W akcji uczestniczą następujący wydawcy i redaktorzy naczelni:

Patryk Ślęzak: Gazeta Lokalna Kutna i Regionu, kutno.net.pl;

Mariusz Ansion: Kurier Słupecki, slupca.pl;

Daniel Długosz: Nowa Gazeta Trzebnicka, nowagazeta.pl;

Wojciech Waligórski: Nowy Łowiczanin, lowiczanin.info;

Jacek S. Wasilewski: Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz, kurierpodlaski.pl;

Jarosław Babicki: Tygodnik Starachowicki, starachowicki.eu

Janusz Urbaniak: Rzecz Krotoszyńska, rzeczkrotoszynska.pl;

Mariusz Leszczyński: Aktualności Lokalne, zlotowskie.pl;

Dominik Księski: Pałuki, Pałuki i Ziemia Mogileńska, palukitv.pl, palukimogilno.pl;

Bogdan Rojkowicz: Korso, korso.pl;

Robert Majchrzak: Tygodnik Kętrzyński, tygodnikketrzynski.pl;

Grzegorz Łabaj: Nowa Gazeta Lokalna, lokalna24.pl;

Wojciech Naja: Reporter Gazeta, reportergazeta.pl;

Marta Ringart: Kurier Gmin, kuriergmin.pl;

Maciej J. Kowalski: Nowy Wyszkowiak, nowywyszkowiak.pl

Kamil Miller: Gazeta Gryfińska, egryfino.pl;

Franciszek Matysik, Co tydzień Jaworzno, jaw.pl;

Ryszard Pajura, Obserwator Lokalny, debica24.eu;

Alicja Molenda: Przełom, przelom.pl;

Mateusz Orzechowski: Wspólnota, 24wspolnota.pl;

Paweł Okulowski: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie, nowiny.pl;

Maciej Grzmiel: Czas Chojnic, Tygodnik Tucholski, czas.tygodnik.pl, tygodnik.pl;

Jakub Dźwilewski: Dobra Gazeta, dobragazeta.com.pl, kedzierzynkozle.tv;

Michał Gawryołek: Twój Głos Ryki, Twój Głos Garwolin, twojglos.pl, twojglos-garwolin.pl;

Piotr Piotrowicz: Gazeta Jarocińska, Życie Pleszewa, Gazeta Krotoszyńska, Życie Gostynia, Życie Rawicza, jarocinska.pl, zpleszewa.pl, krotoszynska.pl, gostynska.pl, rawicz24.pl;

Radosław Bartkowiak: Gazeta Słupecka, gazetaslupecka.pl;

Jerzy Jurecki: Tygodnik Podhalański, 24tp.pl;

Paweł Kozera: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, toiowo.eu, pultuszczak.pl, nowodworski.info, jarmark24.pl;

Andrzej Andrysiak: Gazeta Radomszczańska, radomszczanska.pl,

Michał Szrajber: Strzelec Opolski, strzelecopolski.pl

Andrzej Bałamucki: Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno, kulisypowiatu.