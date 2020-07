Świetnie nam się współpracowało z Piotrem przez ostatnie 4 lata. Cenię jego profesjonalizm, indywidualny styl i szeroką wiedzę niezbędną w newsach - mówi Michał Samul, szef Pionu Informacji TVN, redaktor naczelny Faktów TVN i TVN24.

Jestem pewien, że jego pasja i doświadczenie dziennikarskie będą dodatkowym wzmocnieniem zespołu tworzącego najlepszy program informacyjny w Polsce - dodaje Samul.

To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam. Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania - mówi Piotr Kraśko.

Piotr Kraśko w swojej karierze relacjonował najważniejsze światowe wydarzenia i konflikty, m.in. wojnę w Iraku i Libanie, tsunami w Tajlandii i Japonii, konklawe w Watykanie, Euromajdan w Kijowie czy huragan Katrina. Przeprowadzał wywiady z wybitnymi postaciami takimi jak m.in. Benedykt XVI, Dalajlama, Madeleine Albright czy Bill Gates. W TVN24 i TVN24 BIS prowadził autorskie programy oraz wieczór wyborczy podczas amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku.

W 2018 roku w programie TVN "Wracajcie skąd przyszliście", przemierzył razem z jego uczestnikami jeden z najpopularniejszych szlaków migracyjnych w Europie.

Wcześniej, jako korespondent TVP pracował w w Brukseli, Rzymie i Waszyngtonie. Od 2008 prowadził główne wydanie "Wiadomości" a w latach 2012 - 2016 był ich redaktorem naczelnym.