Jak podkreślił Czabański w Polskim Radiu 24, "są pierwsze sygnały, że w Programie III Polskiego Radia zmienia się przede wszystkim warstwa muzyczna, a to jest istota radia". Tam przyszli fachowcy, profesjonaliści od rynku muzycznego. Chcą otworzyć Trójkę na wszystkie środowiska muzyczne muzyki ambitnej, wartościowej - przekonywał.

W ocenie przewodniczącego RMN zmiany w Trójce "idą w bardzo dobrym kierunku". To jest szansa na odrodzenie się tego programu, który, niestety, stawał się coraz mniej istotny, coraz mniej atrakcyjny dla słuchaczy i to było widać od wielu lat już w spadającej słuchalności. Jednocześnie był to program, który bardzo trudno poddawał się reformom wewnętrznym, a teraz ten czas reformy chyba nadszedł - stwierdził.

Na uwagę prowadzącej, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński po liście pracowników Trójki chce rozmawiać z prezes Polskiego Radia nt. zmian w stacji, Czabański odpowiedział, że szef MKiDN "w imieniu rządu sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, które są spółkami medialnymi, czyli m.in. nad Polskim Radiem". Ma bardzo określone kompetencje i w ramach tych kompetencji dysponuje pełną wiedzą o Polskim Radiu, ponieważ ma swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej Polskiego Radia i na bieżąco wszystkie najistotniejsze, ważne rzeczy wie - zwrócił uwagę.

Zwrócił także uwagę, że w odpowiedzi na list Gliński "przypomina, jakie ma kompetencje". Jeżeli chce zasięgnąć informacji nie tylko od swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej, ale również od zarządu polskiego radia to niewątpliwie taką informację uzyska, bo przecież to wszystko, co dzieje się w Polskim Radiu, jest przez zarząd szykowane i przeprowadzane dla dobra Polskiego Radia - zaznaczył szef RMN.