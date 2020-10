W czwartek brytyjski tygodnik "The Economist" podał, że PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press. Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych. "The Economist" wyjaśnia, że ewentualny zakup tytułów VGP przez PKN Orlen miałby być częścią działań rządu na rzecz dekoncentracji mediów w Polsce.

Reklama

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński stwierdził we wtorek na antenie RMF FM, że "nie jest to sytuacja normalna, że całość praktycznie prasy lokalnej było w ręku po pierwszej jednej korporacji, po drugie korporacji niemieckiej w Polsce."

Nie jest to sytuacja zgodna ze standardami europejskimi, bo rynek medialny jest szczególnie wrażliwy, z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji, dlatego w Polsce musimy tę sytuację zmienić - podkreślił.

Gliński dopytywany, w jaki sposób ma się zmienić rynek medialny w Polsce i czy PKN Orlen będzie kupował media, stwierdził: Tam, gdzie będzie to możliwe najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media, ale nie sądzę, żeby to było z kolei destrukcyjne dla rynku medialnego, że to będzie jakiś monopol drugiej strony. W tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem.

Z kolei w części internetowej rozmowy w RMF FM sprecyzował, że zmiany rynku medialnego polegać by miały na wprowadzeniu różnych rozwiązań: "być może przez ustawę, być może przez różnego typu zmiany właścicielskie, ale zgodnie z prawem i w sposób cywilizowany" - wskazał.

Polski rynek medialny powinien zostać przekształcony zgodnie z wartościami europejskimi. W dokumentach europejskich jest zapisane, że rynek medialny musi być spluralizowany, nie powinno być tam koncentracji, a w Polsce jest - powiedział Gliński.