APEL DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W związku z bezprecedensowymi działaniami władz Białorusi wobec obywateli tego kraju, w tym niezależnych dziennikarzy, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dla szukających pomocy w Polsce obywateli Białorusi.

Jako niezależni dziennikarze demokratycznego kraju, czujemy się w obowiązku zareagować i tym samym wzywamy władze Polski do uproszczenia i przyspieszenia przyznawania azylu politycznego i ochrony międzynarodowej wszystkim tym, którzy do władz naszego kraju się o to zwracają.

Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych starań na arenie międzynarodowej, by doprowadzić do zwolnienia z białoruskich więzień wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka, w tym dziennikarzy Romana Pratasiewicza i Andrzeja Poczobuta.

Apel podpisali m.in.

Michał Celeda - redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET,

Kamila Ceran - redaktor naczelna i dyrektor programowa Radia TOK FM,

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny Rzeczpospolitej, prezes Izby Wydawców Prasy,

Robert Feluś - redaktor naczelny Wprost,

Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej,

Katarzyna Kozłowska – redaktor naczelna dziennika Fakt,

Jarosław Kurski - I z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej i redaktor naczelny Wyborcza.pl,

Adam Michnik - redaktor naczelny Gazety Wyborczej,

Piotr Mieśnik - redaktor naczelny Wirtualnej Polski, Prawnej

Piotr Mucharski – redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego,

Michał Samul - redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN,

Bartosz Węglarczyk - redaktor naczelny Onet,