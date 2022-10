Reklama

Każdy ma swoje łubudubu

W kultowym filmie Stanisława Barei "Miś" pracownicy i zawodnicy ze sportowego klubu "Tęcza" nagrywają peany na cześć swojego prezesa. Najsłynniejszy kończy się zaśpiewem "Łubudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu!".

Jak to się ma do TVP? Otóż telewizyjna Jedynka wczoraj o godz. 21 pokazała program poświęcony historii telewizji w Polsce – od pierwszej audycji z 25 października 1952 roku do czasów obecnych. Obecni w studiu artyści, sportowcy i dziennikarze oraz widzowie przed telewizorami odpowiadali na pytania dotyczące najpopularniejszych seriali, programów rozrywkowych i innych produkcji powstałych w ciągu 70 lat.

W czwartej rundzie teleturnieju, obok pytań o „Kobrę” (była hitem w pierwszych latach istnienia telewizji) i "Szansę na sukces" Maciej Kurzajewski odczytał też takie pytanie: Który z programów TVP Kultura poświęcony był książkom a rozmowy prowadzone przez Mateusza Matyszkowicza nagrywano w miejscach nawiązujących do treści tych książek?.

To "Chuligan”

Prawidłową odpowiedzią był "Chuligan literacki”. Mateusz Matyszkowicz zaczął prowadzić ten program w 2016 roku, niedługo po tym jak został dyrektorem TVP Kultura. W każdym odcinku spotykał się z jednym pisarzem i rozmawiał o jego twórczości. TVP Kultura to niszowa stacja – jej udział w widowni telewizyjnej w sierpniu wynosił niespełna 0,5 proc.

W 2017 roku Matyszkowicz został dyrektorem TVP1 i kilka miesięcy później zrezygnował z kierowania kanałem TVP Kultura. W kwietniu 2019 wszedł do zarządu spółki, kierowanego wtedy przez Jacka Kurskiego. Po odwołaniu tego ostatniego przez Radę Mediów Narodowych 5 września tego roku Matyszkowicz został prezesem TVP – i obecnie kieruje telewizją jednoosobowo.

Źródło: https://wielkitest.tvp.pl

„Złe nawyki, które muszą się zmienić”

Z nieoficjalnych informacji serwisu Dziennik.pl wynika, że próba przypochlebienia się szefowi TVP nie wypaliła. Podczas odbywającego się właśnie – w czwartek przed południem – posiedzenia zarządu telewizji Mateusz Matyszkowicz powiedział bowiem dyrektorom anten i innych działów spółki, że takie akcje jak lansujące go pytanie w Wielkim Teście to "złe nawyki, które muszą się zmienić”.

Osoba, która wstawiła "Chuligana" do teleturnieju, prawdopodobnie w przyszłości nie będzie się już zajmowała układaniem pytań do "Wielkich testów" (programy z tego cyklu emitowane są nieregularnie od 2008 roku, każdy dotyczy innego tematu).

Wydawca zawieszony

"Pytania do programu „Wielki Test" akceptowane są przez wydawcę programu" - wyjaśnia biuro prasowe TVP w odpowiedzi na pytania Dziennik.pl. TVP zapewnia, że pytanie dotyczące "Chuligana literackiego"

"nie było konsultowane" z prezesem spółki, "w którego opinii nie powinno ono się pojawić w audycji".

TVP dodaje, że "w związku z zaistniałą sytuacją wydawca programu został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji".