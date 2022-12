- Mam zaszczyt poinformować, że laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Słowo" został w tym roku prof. Andrzej Zybertowicz - poinformował przewodniczący kapituły Krzysztof Masłoń.

Odbierając nagrodę, prof. Zybertowicz przyznał: Jak to w życiu bywa, znowu nie wiem, o co chodzi. - Zwłaszcza, że przypomniałem sobie, jak mniej więcej 50 lat temu w liceum czytałem "Rzecz listopadową" Ernesta Brylla - powiedział. - Jest dla mnie niepojęte, w jaki sposób mogłem go dzisiaj prześcignąć. Bardzo dziękuję - podkreślił socjolog.

Do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Słowo" nominowani w tym roku zostali: Ernest Bryll, Wiesław Helak i Andrzej Zybertowicz. Wyłoniła ich kapituła w składzie: Joanna Siedlecka, Krzysztof Masłoń, Wojciech Tomczyk, Andrzej Mastalerz i Radosław Gil. W uzasadnieniu kandydatury prof. Zybertowicza podkreślono, że jego twórczość "nie jest literaturą zwykłą, ani niezwykłą, tylko literaturą faktu". "Faktu naukowego dostrzeżonego okiem bystrego socjologa, objaśnionego i zinterpretowanego bez oglądania się na obowiązuje w danym momencie "naukowe" trendy. Zybertowicz pokazuje rzeczywistość społeczną i polityczną taką, jaką ona w istocie jest, a nie w wersji zgodnej z polityczną poprawnością" - podkreślono.

Uroczystość wręczenia Nagród Mediów Publicznych odbywa się w warszawskiej siedzibie TVP.

Daria Porycka, Grzegorz Janikowski