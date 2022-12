Już chyba od roku Platforma chce zmobilizować swoich wyborców do likwidacji pluralizmu w Polsce. Bardzo długo im to szło. Ludzie nie chcą ograniczenia dostępu do informacji. A Platforma chce zniszczyć wszystko to, co jest niezależnych przekazem informacyjnym innym od ich linii propagandowej. Jej propaganda jest z mediów publicznych stale rugowana. I stąd ta wściekłość, która powoduje, że próbują na różne sposoby zniszczyć - powiedziała we wtorek na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka odnosząc się do postulatu likwidacji TVP INFO przez opozycję.

Jak oceniła Joanna Lichocka, "dzięki telewizji publicznej Polacy mają dostęp do niezależnej informacji" - podkreśliła posłanka.

W jej ocenie "propaganda Platforma polega na szczuciu. Oni niczego innego nie mają do zaoferowania Polakom" - dodała, nazywając projekt zbierania podpisów pod likwidacją TVP INFO "niekonstytucyjnym".

Joanna Lichocka wskazała również, że "nie można niszczyć jednego z kanałów mediów publicznych, tylko dlatego, że nie podoba się on politykom" – powiedziała posłanka PiS.

Zaznaczyła, że nawet ostatni sondaż nieprzychylnego rządowi portalu Okopress, według którego "51 proc. Polaków na pewno nie zagłosuje na PiS" jest "gorzkim prezentem dla totalnej opozycji" – zaznaczyła Lichocka, dodając, że "PIS może powalczyć o poparcie na poziomie 49 proc. i o to będziemy walczyć".

Posłanka odniosła się również do zmian w kodeksie wyborczym.

Zmiany kodeksu wyborczego dają Polakom prawo do głosowania. Chodzi o to, że będzie więcej komisji wyborczych w małych miejscowościach. Dostęp do lokali wyborczych będą miały osoby, które do tej pory musiały jeździć wiele kilometrów, aby zagłosować. Te zmiany dają prawo wszystkim Polakom bez względu na to, gdzie mieszkają, do głosowania. To jest zagwarantowanie Polakom prawa do głosowania. Dlatego trzeba zwiększyć liczbę komisji wyborczych, tam gdzie jest ich za mało, trzeba zapewnić transport do lokali wyborczych i transparentność w liczeniu głosów - podkreśliła Lichocka.

Nie wierzę w dobrą wolę polityków Komisji Europejskiej. Ich działania są motywowane politycznie. Chodzi im o to, by doprowadzić do zmiany władzy w Polsce - dodała, odnosząc się do kwestii odblokowania środków dla Polski.

autor: Maciej Replewicz