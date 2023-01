Po wyjściu na scenę muzycy Black Eyed Peas zwrócili się do widowni zgromadzonej na miejscu oraz przed telewizorami. Wokalista najpierw poruszył temat pomocy Ukrainie, a następnie zaczął mówić o społeczności LGBT.

Dziękujemy wam, że macie otwarte serca i głowy - powiedział lider zespołu Will.i.am, dedukując piosenkę "Where is the love", tym "którzy w tym roku doświadczyli nienawiści". - Żydowska społeczność - kochamy was, ludzie afrykańskiego pochodzenia na całym świecie - kochamy was, społeczność LGBT - kochamy was. Wszyscy członkowie Black Eyed Peas mieli na ramieniu opaski w kolorach tęczy - symbol rewolucji LGBT.

Aby ukrócić wszelki spekulacje - wszystko było przemyślane. Łącznie z każdym elementem stroju - tłumaczył po występię zespołu Tomasz Kammel, dziennikarz prowadzący imprezę.

W podobnym tonie utrzymany był wpis na Twitterze Samuela Pereiry, felietonisty tygodnika "Sieci".

Jednak nie wszyscy podzielili ten entuzjazm. Na Twitterze natychmiast pojawiły się komentarze polityków Solidarnej Polski.

Homopropaganda w TVP za 1 milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd - grzmiał Janusz Kowalski.

Panu się najwyraźniej pomyliło. Rządzi prawica, która ma bronić wartości, a nie lewacto czy Tusk. Nie finansujemy telewizji publicznej dla homopropagandy. Skoro Pan to zaplanował - DYMISJA!!!Skandal. Wstyd - dodał Kowalski komentując wpis Pereiry.

Papież Benedykt XVI: "Pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały, i stanowi zatem rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej tradycji ludzkości". Jak mogliście? - dodał polityk Solidarnej Polski.

Jeśli ktoś w sylwestra miesza słowa zmarłego dziś papieża, wybitnego naukowca teologa z występem zespołu muzycznego, to ja nie jestem w stanie mu pomóc - skomentował Pereira.

Głos zabrali też Zbigniew Ziobro i Marcin Warchoł.

Wpadki się zdarzają. Ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację - napisał szef resortu sprawiedliwości.

Promocja LGBT w #TVP2 . WSTYD! To nie #SylwesterMarzeń lecz Sylwester Wynaturzeń - zagrzmiał mocnym wpisem poseł Marcin Warchoł.