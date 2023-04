Komentarz Pawła Jurka, eksperta ds. cybersecurity z DAGMA Bezpieczeństwo IT:

Izraelskie oprogramowanie szpiegujące Reign jest dowodem, że formy inwigilacji są coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. Tym co charakteryzuje takie narzędzia, jest wysoka cena ich wdrożenia, którą zazwyczaj są w stanie zapłacić tylko państwa i rządy, dlatego ofiarą najczęściej są urzędnicy państwowi, dziennikarze, politycy opozycji, czy inne wpływowe osoby. Czy Reign był używany w Polsce? Nikt na razie tego nie potwierdza. Pamiętajmy jednak, że nie należy lekceważyć siły oprogramowania hakującego telefony, ponieważ osoby, które są jego celem, przez długi czas nie mają pojęcia o jego obecności, a w wielu przypadkach nigdy się o nim nie dowiedzą. Reign tak samo jak Pegasus jest w stanie czytać wiadomości, zbierać informacje o lokalizacji ofiary, a nawet przejmować kontrolę nad mikrofonem w telefonie. Narzędzia szpiegujące - podobnie do cyberprzestępców, bardzo często wykorzystują luki w oprogramowaniu, dlatego tak ważne jest regularne aktualizowanie komputerów, telefonów i aplikacji w celu zminimalizowania skutków takich ataków – mówi Paweł Jurek, dyrektor rozwoju w DAGMA Bezpieczeństwo IT.