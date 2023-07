Zapraszamy do darmowego testu wzroku. W pierwszej chwili na tej ilustracji widać jedynie niejednorodne, czerwone tło. Ale to iluzja. Jeżeli tylko przyjrzysz się dokładniej, możesz dostrzec ukrytą tam liczbę. Jednak nie każdy będzie w stanie ją zauważyć. Jeżeli tobie się uda, to znaczy, że jesteś w gronie szczęśliwców obdarzonych świetnym wzrokiem.

Nauczycielka z Turcji zamieściła na swoim koncie na Twitterze obrazek, który wzbudził zainteresowanie w mediach społecznościowych. Zdjęcie szybko stało się viralem i dotarło również do Polski. Spójrzcie poniżej i zróbcie test oczu. Pierwsza odpowiedź często jest najlepsza. My jednak radzimy dokładnie się przyjrzeć. Jaką liczbę widzicie? Jeżeli niczego nie dostrzegacie możecie wypróbować następującą metodą. Zamknijcie na chwilę oczy, oddalcie się od ekranu laptopa, komputera czy też smartfona i popatrzcie na obrazek pod innym kontem. Teraz lepiej? Wynik testu Na pocieszenie dodamy, że wśród internautów, którzy zrobili sobie takie test wzroku nie było jednomyślności. W odpowiedziach pojawiły się takie liczby jak: 7, 574, 571, 573, 575, 578 czy 572. Większość była zgodna, że na obrazku widnieje liczba 7. Pozostali wskazali na liczbę 571 - i to oni mieli rację. A wam udało się poprawnie odpowiedzieć? Pamiętajcie: ten test to tylko zabawa i nie można traktować go jak diagnozy. Jeżeli jednak nie byliście w stanie wskazać liczb na tym obrazku, być może warto sprawdzić swój wzrok u okulisty. Szybsze wykrycie wady zwiększa szansę na jej wyleczenie lub zahamowanie postępu.