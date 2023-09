Reklama

92-letni Murdoch w czwartkowym piśmie poinformował o swojej decyzji, zaznaczając, że cieszy się dobrym zdrowiem. Oficjalnej zmiany dokona w listopadzie, zaś jego syn Lachlan zostanie jedynym prezesem obu spółek. Piszę, aby poinformować was wszystkich, że zdecydowałem się objąć stanowisko emerytowanego przewodniczącego w Fox and News – napisał Murdoch.

List pożegnalny

Przez całe moje życie zawodowe codziennie zajmuję się nowościami i pomysłami i to się nie zmieni. Nadszedł jednak odpowiedni czas, abym przyjął różne role, wiedząc, że mamy naprawdę utalentowane zespoły i pełnego pasji lidera opartego na zasadach. Lachlana, który zostanie jedynym prezesem obu firm. Ani nadmierna duma, ani fałszywa pokora nie są cechami godnymi podziwu. Ale jestem naprawdę dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy przez dziesięciolecia i wiele zawdzięczam moim kolegom, których wkład w nasz sukces czasami niewidziane poza firmą, ale bardzo je doceniam.

Bez względu na to, czy będą to kierowcy ciężarówek rozdający nasze dokumenty, sprzątaczki trudzące się, gdy wychodzimy z biura, asystenci, którzy nas wspierają, czy wykwalifikowani operatorzy stojący za kamerami lub kodem komputerowym, bez nich odnieślibyśmy mniejszy sukces i mielibyśmy mniej pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wasze zaangażowanie dzień po dniu. Nasze firmy są w dobrej kondycji, podobnie jak ja. Nasze możliwości znacznie przekraczają nasze wyzwania komercyjne. Mamy wszelkie powody, aby optymistycznie patrzeć na nadchodzące lata – ja z pewnością jestem i planuję tu być, aby wziąć udział w nich - napisał Rupert Murdoch.

Murdoch dodał, że walka o wolność słowa i wolność myśli nigdy nie była bardziej zacięta. W mojej nowej roli mogę zagwarantować, że każdego dnia będę zaangażowany w konkurs pomysłów – napisał.

Oświadczenie Lechlana Murdocha

Lachlan Murdoch opublikował oświadczenie, w którym gratuluje ojcu i dziedzictwa, jakie pozostawił w swoich niezwykle wpływowych firmach. W imieniu zarządów, zespołów kierowniczych i wszystkich akcjonariuszy, którzy skorzystali z jego ciężkiej pracy, gratuluję mojemu ojcu jego niezwykłej 70-letniej kariery – powiedział Lachlan Murdoch. Dziękujemy mu za jego wizję, pionierskiego ducha, niezłomną determinację i trwałe dziedzictwo, które pozostawia założonym przez siebie firmom i niezliczonym osobom, na które wywarł wpływ. Jesteśmy wdzięczni, że będzie pełnił funkcję emerytowanego prezesa i wiemy, że będzie nadal pełnił tę funkcję zapewnić wartościowe doradztwo obu firmom - dodał.

Imperium medialne Murdocha

Imperium medialne Murdocha obejmuje kanał FOX News Channel, który został uruchomiony w 1996 roku pod kierownictwem News Corp i szybko zyskał pozycję lidera w zakresie całodobowych serwisów informacyjnych. Niedawno obchodził swoje 25-lecie i konsekwentnie dominuje w rankingach konkurencji, stając się jednym z najbardziej wpływowych i uważnie obserwowanych źródeł informacji na świecie. Murdoch był prezesem wykonawczym 21st Century Fox od 2015 r. do zamknięcia fuzji 21st Century Fox i The Walt Disney Company w marcu 2019 r. Murdoch pełnił funkcję dyrektora generalnego 21st Century Fox od chwili jej powstania jako News Corporation w 1979 r. do 2015 r. oraz jako jej Prezes od 1991 do 2015 roku.

Kariera Murdocha

Kariera Murdocha przemierzyła kontynenty, odciskając swoje piętno na całym świecie. W 1954 roku, mając około dwudzieścia lat, Murdoch przejął kontrolę nad News Limited, spółką publiczną z siedzibą w jego rodzinnej Australii, prowadzoną wcześniej przez jego ojca, Sir Keitha Murdocha. Stamtąd jego firma kupowała i zakładała australijskie gazety, a następnie działała na arenie międzynarodowej, przejmując w 1969 r. kontrolę nad brytyjskimi News of the World i The Sun, a następnie kupując kilka amerykańskich publikacji, w tym New York Post i The Village Voice. W 1980 roku utworzono spółkę News Corporation w celu skonsolidowania międzynarodowej działalności rosnącej liczby gazet, magazynów i aktywów telewizyjnych. W 1985 roku Murdoch przejął Twentieth Century Fox, a także kilka regionalnych stacji telewizyjnych na niektórych głównych rynkach USA. Firma FOX Broadcasting została założona w 1986 r., a do 1996 r. FOX Sports odniosła ogromny sukces, a FOX Network stała się najwyżej notowaną grupą telewizyjną w kraju.

W 2019 roku pod przewodnictwem Ruperta Murdocha spółka Fox Corporation została utworzona jako samodzielna spółka notowana na giełdzie po oddzieleniu 21st Century Fox w ramach umowy, która po raz kolejny na nowo zdefiniowała krajobraz mediów w USA. Jako Fox Corporation firma produkuje i dystrybuuje treści za pośrednictwem takich marek, jak FOX News Media, FOX Sports, FOX Entertainment, stacje telewizyjne FOX i Tubi Media Group. Murdoch został odznaczony Orderem Australii (AC) za zasługi dla mediów, w szczególności dla wydawnictwa gazet. W 2014 roku został wprowadzony do Galerii Sław Akademii Telewizyjnej. On i jego rodzina przekazywali datki na rzecz różnych edukacyjnych, kulturalnych i medycznych organizacji charytatywnych w całych Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Azji i Izraelu.