Danuta Holecka mówiła do posłów opozycji, że nie będzie się kłócić, bo "jest święto demokracji, co jest bardzo miłe". Zwracała się do nich słowami "kochani", a oddając głos kandydatowi Konfederacji przerwała posłance PiS-u Joannie Lichockiej.

Reklama

Widzowie zaskoczeni

"Danuta Holecka w TVP zaskakująco sympatyczna wobec polityków opozycji. Nawet specjalnie nie przerywa" – skomentował na Twitterze Marcin Zasada, redaktor naczelny portalu ślązag.pl.

Reklama

"W TVP Danuta Holecka show. Do posła PO: "Nie kłócimy się dziś, bo to święto demokracji". Konfederacja: "Będzie spór PO z PiS". Holecka: "E, miejmy nadzieję, że nieee". What a day" - dodał.