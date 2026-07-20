Czym jest geoida i dlaczego Ziemia nie jest kulą?

Ziemia nie jest idealną kulą, choć tak właśnie przedstawiają ją szkolne podręczniki. Jej prawdziwy kształt to geoida - nieregularna bryła przypominająca lekko spłaszczoną pomarańczę. Geoida to powierzchnia oceanu w stanie idealnego spokoju, która odwzorowuje realny rozkład ziemskiej grawitacji. Ruch obrotowy planety wypycha materię na równiku. Bieguny są spłaszczone o około dwadzieścia jeden kilometrów względem równika. Zróżnicowana gęstość skał, góry oraz rowy oceaniczne lokalnie modyfikują pole grawitacyjne.

Mit idealnej kuli

Mit o idealnie okrągłej Ziemi wziął się z konieczności uproszczeń. W szkole model kuli wystarcza, by wyjaśnić dzień i noc. Uproszczenia geometryczne służą edukacji, jednak współczesna nauka opiera się na precyzyjnych danych. Teorie o dyskształtnym kształcie planety są całkowicie wykluczane przez prawa grawitacji oraz stabilność orbit sztucznych satelitów.

Dzięki satelitom znamy geoidę z dokładnością do centymetrów. Mapa przypomina pomarszczoną skórkę ziemniaka, a nie gładką kulę.

Misje badawcze, takie jak GRACE czy GOCE, pozwoliły na dokładne odwzorowanie ziemskiej grawitacji. Największe odchylenia od idealnego modelu matematycznego rejestrowane są w rejonie Himalajów oraz nad Oceanem Indyjskim, udowadniając złożoną naturę naszej planety.