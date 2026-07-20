Czym jest geoida i dlaczego Ziemia nie jest kulą?
Ziemia nie jest idealną kulą, choć tak właśnie przedstawiają ją szkolne podręczniki. Jej prawdziwy kształt to geoida - nieregularna bryła przypominająca lekko spłaszczoną pomarańczę. Geoida to powierzchnia oceanu w stanie idealnego spokoju, która odwzorowuje realny rozkład ziemskiej grawitacji. Ruch obrotowy planety wypycha materię na równiku. Bieguny są spłaszczone o około dwadzieścia jeden kilometrów względem równika. Zróżnicowana gęstość skał, góry oraz rowy oceaniczne lokalnie modyfikują pole grawitacyjne.
Mit idealnej kuli
Mit o idealnie okrągłej Ziemi wziął się z konieczności uproszczeń. W szkole model kuli wystarcza, by wyjaśnić dzień i noc. Uproszczenia geometryczne służą edukacji, jednak współczesna nauka opiera się na precyzyjnych danych. Teorie o dyskształtnym kształcie planety są całkowicie wykluczane przez prawa grawitacji oraz stabilność orbit sztucznych satelitów.
Dzięki satelitom znamy geoidę z dokładnością do centymetrów. Mapa przypomina pomarszczoną skórkę ziemniaka, a nie gładką kulę.
Misje badawcze, takie jak GRACE czy GOCE, pozwoliły na dokładne odwzorowanie ziemskiej grawitacji. Największe odchylenia od idealnego modelu matematycznego rejestrowane są w rejonie Himalajów oraz nad Oceanem Indyjskim, udowadniając złożoną naturę naszej planety.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.