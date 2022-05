Całkowite zaćmienie Księżyca będzie można zobaczyć w Ameryce Południowej, we wschodniej i południowej części Ameryki Północnej, a także na Antarktydzie i częściach Oceanu Spokojnego i Atlantyckiego oraz zachodnich obrzeżach Europy i Afryki.

Ile potrwa zaćmienie?

Całe zjawisko potrwa kilka godzin. Poszczególne jego etapy nastąpią odpowiednio (według czasu polskiego): początek zaćmienia półcieniowego o godz. 3.32, początek zaćmienia częściowego o godz. 4.28, początek zaćmienia całkowitego o godz. 5.29, maksimum zaćmienia o godz. 6.13, koniec zaćmienia całkowitego o godz. 6.54, koniec zaćmienia częściowego o godz. 7.55, koniec zaćmienia półcieniowego o godz. 8.51.

Gdzie w Polsce najlepiej patrzeć?

Obserwatorzy w Polsce zobaczą zaćmienie przy zachodzącym Księżycu jako półcieniowe, a także dodatkowo pierwsze fragmenty fazy zaćmienia częściowego. To, na ile duży będzie to fragment, będzie zależało od miejsca pobytu. Na przykład w Białymstoku Księżyc zajdzie około godz. 4.28, w Gdańsku i Warszawie około godz. 4.41, a w Szczecinie i we Wrocławiu około godz. 5.02. Obserwacje nie będą łatwe, bowiem Księżyc będzie nisko nad horyzontem, na jaśniejącym już porannym niebie.

Dlaczego nie ma zaćmienia przy każdej pełni?

Zaćmienia Księżyca zachodzą w sytuacji, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem w pełni i ten wejdzie w stożek cienia rzucanego przez naszą planetę. Dlaczego nie ma zaćmienia przy każdej pełni? Dzieje się tak dlatego, że orbita Księżyca jest nieco nachylona do płaszczyzny orbity Ziemi (o kilka stopni) i nie za każdym razem Srebrny Glob trafia w stożek ziemskiego cienia. Jednak jeśli już zaćmienie następuje, to można je obserwować ze wszystkich miejsc na naszej planecie, z których Księżyc jest widoczny ponad horyzontem.

Kolejne zaćmienie Księżyca nastąpi za kilka miesięcy, 8 listopada 2022 roku, ale nie będzie widoczne z Polski.