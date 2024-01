Nawóz do roślin, peeling do ciala i neutralizacja brzydkich zapachów - te sposoby wykorzystania fusów po kawie są znane od dość dawna. Wymienione metody są zgodne z ideą zero waste, która zakłada ograniczenie marnowania i wyrzucania różnego rodzaju produktów. Odpady w postaci fusów są sporym problem, zważywszy na to, że napój spożywa regularnie ponad 80 proc. światowej populacji. Domowe zastosowanie to niestety za mało, aby poradzić sobie z tą kwestią. Naukowcy z Australii odkryli jednak kolejny, dość niespodziewany sposób wykorzystania fusów. Dzięki niemu można rozwiązać kilka problemów jednocześnie.