Regularne ćwiczenia to jeden z najlepszych sposobów na zachowanie zdrowia i sprawności, nawet w starszym wieku. Treningi poprawiają pracę serca, a ostatnie badania wykazały, że mogą również uchronić przed wysokim ciśnieniem tętniczym w miarę starzenia. Trzeba jednak utrzymywać aktywność fizyczną na odpowiednim poziomie, tak długo, jak to tylko możliwe.

Reklama

Dlaczego wysokie ciśnienie tętnicze jest niebezpieczne?

W badaniu dotyczącym wpływu ćwiczeń na ciśnienie krwi wzięło udział ponad 5000 osób ze Stanów Zjednoczonych. Kirsten Bibbins-Domingo z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, która jest jedną z jego autorek, stwierdziła, że wzorce aktywności fizycznej zmieniają się wraz z wiekiem. Dotyczy to nawet osób, które były bardzo aktywne w wieku około 20 lat.

Reklama

Najnowsze prace pokazują, że częste ćwiczenia w młodości mogą zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu w późniejszym okresie życia. To cenna informacja, bowiem wysokie ciśnienie krwi jest poważną chorobą, z którą walczą miliardy osób na całym świecie. Może prowadzić do zawału i udaru mózgu. Jest też jednym z czynników ryzyka rozwoju demencji w starszym wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad jeden na czterech mężczyzn i co piąta kobieta cierpią na nadciśnienie. Choroba nie bez powodu jest nazywana “cichym zabójcą”, bowiem większość osób nie zdaje sobie sprawy, że na nią cierpi. Okazuje się jednak, że są skuteczne sposoby na obniżenie ciśnienia.

Jak wyglądało badanie?

Podczas badania monitorowano stan zdrowia uczestników na przestrzeni trzech dekad, bazujących na ocenach fizycznych i kwestionariuszach dotyczących nawyków związanych z ćwiczeniami fizycznymi, paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu. Podczas każdej oceny klinicznej odbywało się trzykrotne mierzenie ciśnienia w odstępie minuty. W trakcie analizy wyników uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie.

Reklama

Okazało się, że poziom aktywności fizycznej był znacznie niższy u osób w wieku 40 lat, w porównaniu do ich aktywności w okolicach 18. roku życia. W kolejnych dziesięcioleciach rosła z kolei częstość występowania nadciśnienia. Naukowcy doszli do wniosku, że wczesna dorosłość jest niezwykle ważnym momentem w życiu i odpowiednia dawka ruchu w tym okresie może zapobiegać nadciśnieniu w średnim wieku. Jason Nagata, jeden z autorów badania, zasugerował, że trzeba podnieść minimalne standardy aktywności fizycznej, gdyż na ten moment nie są one wystarczające i nie chronią przed wysokim ciśnieniem tętniczym w przyszłości.

Regularne treningi sposobem na prawidłowe ciśnienie

Naukowcy przyjrzeli się wynikom osób, które we wczesnej dorosłości wykonywały 5 godzin umiarkowanych ćwiczeń tygodniowo. Jest to dwukrotnie więcej niż obecna, minimalna, zalecana ilość dla dorosłych. Okazało się, że właśnie taki poziom aktywności fizycznej w bardzo dużym stopniu zmniejsza ryzyko nadciśnienia, zwłaszcza jeśli uczestnicy nie zrezygnowali z ruchu do 60. roku życia.

Minimum dwukrotne przekroczenie wytycznych dotyczących ćwiczeń ma dużo większy wpływ na ciśnienie tętnicze, niż przestrzeganie obecnych zaleceń. Oczywiście dla wielu osób znaczne zwiększenie aktywności nie jest łatwe, biorąc pod uwagę codzienne obowiązki. Warto jednak dążyć do wspomnianych 5 godzin tygodniowo, gdyż w ten sposób możemy skutecznie zadbać o swoje zdrowie.