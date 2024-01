Kosmiczny Teleskop Hubble'a należący do NASA wykrył niezwykle szybki rozbłysk radiowy, jaśniejszy od całej galaktyki. Otrzymał on nazwę FRB 20220610A i zdaniem naukowców przebył około 8 miliardów lat świetlnych, aby dotrzeć do Ziemi. Nie jest to pierwsza tego typu obserwacja. W ostatnich latach astronomowie zarejestrowali setki rozbłysków energii, jednak wciąż nie udało się im odkryć pochodzenia dziwnych wybuchów promieniowania. Ostatni FRB mocno zaskoczył badaczy, bowiem pochodzi z punktu znajdującego się mniej więcej w połowie wszechświata. Mamy zatem do czynienia z najdalszym, a jednocześnie najpotężniejszym rozbłyskiem.