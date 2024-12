W grudniu niebo nad Wielką Brytanią stanie się sceną dla niezwykłego widowiska – deszczu meteorów Geminidów, które będą przypominały "błyski fajerwerków".

"Błyski fajerwerków" na niebie

To jedno z najwspanialszych zjawisk astronomicznych, które można zobaczyć gołym okiem, a jego kulminacja nastąpi w połowie miesiąca. Jak podaje Sky News, deszcz meteorów Geminidów będzie trwał od 4 do 20 grudnia, a jego szczyt przypada na noc z 14 na 15 grudnia. To wtedy będzie można zobaczyć najbardziej intensywne meteory, a szanse na spektakularne zjawisko będą najwyższe.

Jakie zjawisko będziemy mogli zobaczyć?

Jeśli uda się nam dostrzec meteory, najczęściej będą to białe smugi przypominające błyski fajerwerków - jak mówi dla Sky News astrofotograf Dafydd Wyn Morgan. Można też mieć szczęście i zobaczyć meteory w innych kolorach, takich jak żółty, zielony, czerwony czy niebieski. Kolory te, jak podaje Sky News, powstają dzięki obecności metalicznych pierwiastków, takich jak sód czy wapń, które odpowiadają za barwy widoczne na niebie, podobnie jak w przypadku fajerwerków.

Szczyt deszczu Geminidów może przynieść nawet 150 meteorów na godzinę. Dafydd Wyn Morgan, który co roku obserwuje ten deszcz meteorów, przyznaje, że "zobaczenie jednego meteoru wywoła ekscytację i ciche okrzyki radości".

Jak zwiększyć szanse na udaną obserwację?

Najlepszy czas na obserwację to noc z 14 na 15 grudnia, ale meteory można próbować oglądać przez cały okres od 4 do 20 grudnia, o ile pogoda pozwala. Jak podaje Sky News, ważne jest, aby znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji z dala od miejskich świateł, w zupełnej ciemności. Dafydd Wyn Morgan radzi, aby udać się na poszukiwanie idealnego miejsca już w ciągu dnia, aby dobrze poznać teren i zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Idealnym czasem na obserwację jest okresmiędzy 21:00 a północą. Przydatna będzie latarka, najlepiej czerwona, która pomoże oświetlić drogę, ale nie zakłóci przyzwyczajania oczu do ciemności. Po dotarciu na miejsce należy położyć się na plecach, patrząc w kierunku północno-wschodnim, w stronę gwiazdozbioru Bliźniąt, który znajduje się między Księżycem a Marsem.

Po dotarciu na miejsce i przyzwyczajeniu wzroku do ciemności, pozostaje już tylko czekać na meteory. Zgodnie z radą Dafydda, warto zabrać ze sobą kogoś, ponieważ wspólne oczekiwanie na meteory może być równie ekscytujące, jak ich obserwacja.

Księżyc a obserwacja meteorów

Warto pamiętać, że pełnia Księżyca, która przypada na 15 grudnia, może utrudnić obserwację meteorów, szczególnie tych słabiej widocznych. Jak twierdzi Dafydd Wyn Morgan, pełnia Księżyca może stanowić poważne wyzwanie, ale jeśli niebo będzie czyste, to mimo wszystko warto spróbować. Jasne światło Księżyca może zdominować nocne niebo, utrudniając dostrzeganie słabszych meteorów.

Czym są meteory Geminidów?

Deszcz meteorów Geminidów pochodzi od asteroidy 3200 Phaethon, która ma orbitę przypominającą kometę. Została ona zaobserwowana po raz pierwszy w 1862 roku. Meteory, które widzimy na niebie, to drobne kawałki międzyplanetarnego pyłu, a ich źródłem jest właśnie ta asteroid.

Według specjalistów, Geminidy stają się coraz bardziej intensywne z roku na rok, a ich obfitość w meteorach może nadal rosnąć. Zatem warto spróbować uchwycić ten niesamowity spektakl świetlny w najbliższych dniach, gdyż szczyt deszczu meteorów jest już blisko.