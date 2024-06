Polacy będą mogli zaobserwować aż trzy przeloty satelitów Starlink - zauważył na swoim blogu "Z głową w gwiazdach" popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Godziny przelotów Starlinków

Pierwszy przelot ma być najlepiej widoczny na południu kraju między godz. 23.38 a 23.43. Drugi, który będzie łatwiejszy do obserwowania na północy Polski - między godz. 1.11 i 1.15. Trzeci przelot ma nastąpić między godz. 2.45 a 2.48.

"To będzie przelot podobny do pierwszego z tą różnicą, że zacznie się bardziej na południowym zachodzie, a skończy bardziej na północnym-wschodzie. W maksymalnym momencie Warszawa zobaczy je na ok. 66 st. nad horyzontem" - spostrzegł Wójcicki.