Nowa Zelandia stała się miejscem kolejnego niezwykłego odkrycia. Naukowcy natrafili na nowy gatunek "rekina ducha", żyjącego na ogromnych głębokościach w Oceanie Spokojnym.

Rzadki mieszkaniec oceanicznych głębin

Naukowcy z Nowej Zelandii, badający podmorskie tereny Chatham Rise, odkryli nowy gatunek tajemniczego rekina ducha. Te niezwykle rzadkie stworzenia, znane również jako chimery lub spookfish, to bliscy krewni rekinów i płaszczek. W przeciwieństwie do większości ryb, nie mają łusek, a ich szkielet składa się wyłącznie z chrząstki, co czyni je wyjątkowymi.

Gdzie żyje rekin?

Dr Brit Finucci, badaczka z Krajowego Instytutu Badań Wodnych i Atmosferycznych (Niwa), która brała udział w odkryciu, wyraziła ekscytację nowym znaleziskiem. Żyją na tak dużych głębokościach, że ich badanie i monitorowanie jest ogromnym wyzwaniem - powiedziała dr Finucci. Rekiny duchy zamieszkują oceany na głębokościach sięgających nawet 2600 metrów, co utrudnia ich obserwację.

Wyjątkowa budowa nowo odkrytego gatunku

Jedną z cech wyróżniających nowy gatunek, nazwany Harriota avia, jest jego niezwykle długi pysk, który może stanowić aż połowę długości ciała ryby. Dr Finucci nadała nowemu gatunkowi nazwę na cześć swojej babci, wykorzystując łacińskie słowo "avia", co oznacza "babcia". Chciałam w ten sposób uhonorować babcię, która zawsze wspierała mnie w mojej pracy - wyjaśniła badaczka.

Lokalna unikalność

Początkowo sądzono, że rekin duch należy do jednego z gatunków występujących na całym świecie. Jednak późniejsze badania genetyczne potwierdziły, że nowo odkryty gatunek żyje wyłącznie w wodach wokół Australii i Nowej Zelandii, co czyni go wyjątkowym w skali globalnej.