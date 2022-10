Jak przejmująco pisał o tym nieodżałowany Stefan Meller, historyk rewolucji francuskiej: Przy analizie środowisk jakobińskich miałem pełną świadomość, że bohaterowie moich analiz doszli do zbrodni i morderstw, do wojny domowej, nie oglądając się na koszta. A przecież wszystko, z czego wyrastali, to był sen o czymś innym...