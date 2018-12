Na środowej konferencji prasowej Ryszard Petru, założyciel i były lider Nowoczesnej oraz b. posłanka tej partii Joanna Scheuring-Wielgus, zostali zapytani o ocenę sytuacji, w której część posłów Nowoczesnej opowiada się za powołaniem w Sejmie wspólnego z PO klubu Koalicji Obywatelskiej. W środę rano uchwałę w tej sprawie przyjęło troje członków prezydium klubu Nowoczesnej, w tym jego szefowa Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jednak później uchwała nie została poparta przez większość posłów Nowoczesnej na posiedzeniu klubu.

Katarzyna Lubnauer (przewodnicząca Nowoczesnej) i Kamila Gasiuk-Pihowicz pogrzebały Nowoczesną. To jest koniec Nowoczesnej i mówię o tym z wielką przykrością, i ze smutkiem patrzę na to, co się dzieje w Nowoczesnej od kilku miesięcy - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

Z kolei Petru stwierdził, że nie po to 3,5 roku temu wraz z m.in. Scheuring-Wielgus tworzył Nowoczesną, aby teraz ugrupowanie to łączone było PO. - I to jest smutny koniec tego ugrupowania, dlatego zakładamy we dwójkę nowe - dodał.

Petru zaapelował do wszystkich, którzy - jak powiedział - "kiedyś głosowali na Nowoczesną" o poparcie jego nowej inicjatywy. - Apelujemy, aby teraz zawierzyli nam i przyszli, albo głosowali na nowe ugrupowanie, które zakładamy – Teraz - powiedział. Poinformował, że konwencja założycielska partii "Teraz!" odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 13.00 w Warszawie.

Zdaniem Petru, opozycja pokazała, że jeżeli wszystkie partie stworzą wspólny blok, ale - jak zaznaczył - nie w formie Koalicji Obywatelskiej, tylko w formie "koalicji +mozaikowej+", to "spokojnie może wygrać z PiS-em".

Ocenił, że Koalicja Obywatelska - utworzona przed wyborami samorządowymi przez PO i Nowoczesną, do której przystąpiła też Inicjatywa Polska - "wchłania swoje dzieci, czy swoich młodszych partnerów, młodsze partnerki". "To co my proponujemy, to jest szeroka formuła" - dodał Petru wyjaśniając, że zgodnie z jego tworzony jest wspólny blok, ale tworzące go ugrupowania zachowują odrębność. "To musi być z zachowaniem tożsamości, różnicy poglądów, a nie na zasadzie dyktatu" - powiedział lider "Teraz!".

Petru i Scheuring-Wielgus w połowie listopada ogłosili utworzenie nowej partii - Teraz!. W ubiegłym tygodniu Petru mówił, że jeśli do wyborów do Parlamentu Europejskiego nie zawiąże się szeroka koalicja, również z PSL i SLD jego ugrupowanie wystartuje w nich samodzielnie. Ocenił wówczas, że Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej nie była szeroką koalicją i dlatego nie sprawdziła się w wyborach samorządowych.