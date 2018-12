Wcześniej Rada Warszawy zdecydowała o przywróceniu 98-proc. bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dla gruntów położonych na terenach należących do miasta. Zaraz po konferencji na ręce pana marszałka (Marka) Kuchcińskiego wpłynie projekt ustawy, który taką samą bonifikatę 98 proc. przyznaje dla gruntów Skarbu Państwa, po to, żeby tych wiele słów, które padało o wiarygodności, szczególnie ze strony polityków PiS, sprawdzić (...) czy będą chcieli razem z nami wyrównać te nierówne dzisiaj stawki - w Warszawie, ale też w innych miastach, gdzie bonifikata jest na poziomie 98 proc. - oświadczył Neumann na konferencji prasowej w Sejmie.

Liczymy, że natychmiast po Nowym Roku będzie nadany druk, numer druku tej ustawie, żeby mogła być procedowana na pierwszym posiedzeniu Sejmu w przyszłym roku; ona nie jest długa, ma dwa artykuły, więc myślę, że Kancelaria Sejmu sobie z tym poradzi - dodał polityk Platformy. Jak zapowiedział, podczas prac nad projektem, wnioskodawców będzie reprezentował szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński.