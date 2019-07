Kaczyński w niedzielę wziął udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym pod hasłem: "Dobry czas dla Polski" w mazowieckiej miejscowości Kuczki-Kolonia. Podczas swojego wystąpienia wskazywał m.in., że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o tempo rozwoju. - I chcemy, by tak było dalej, ale to wymaga społecznej zgody, to wymaga zakończenia tej wojny, która się toczy w Polsce. My też będziemy szli w tym kierunku. My nie chcemy kłótni, chcemy, byśmy się porozumieli - zapewnił.

Lider PiS podkreślił, że ci, "którzy mówią jakichś o śmietnikach, ciągle stosują ten agresywny język, naprawdę Polsce nie służą". - Kończmy z tym. Potrzebne jest porozumienie. Potrzebna jest sytuacja, w której razem wykorzystamy tę wielką szansę, która dzisiaj dla Polski naprawdę istnieje - mówił.

Do słów Kaczyńskiego na Twitterze odniósł się rzecznik Platformy Obywatelskiej. - Dobrze, że z tym kończycie - wylaliście przez 4 lata na Polaków morze jadu - skomentował Grabiec. - Trudno jednak uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada chociaż słowo "przepraszam" za: "zdradzieckie mordy", "gorszy sort", "gestapo", "targowicę", "komunistów i złodziei" - dodał.