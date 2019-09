Schetyna podkreślił, że widzimy jak ostatnio Zagłębiem, Śląskiem zainteresowana jest ekipa rządząca. Może tak musi być, jeżeli chce się zniwelować te różnice, ten brak zaangażowania przez wiele lat w ten region, w to województwo - ocenił szef PO.

My mówimy jak ważny jest Śląsk, Zagłębie, woj. śląskie, ale jak mogą być wiarygodni ci, którzy przez ostatnie lat sprowadzają węgiel z Rosji, to jest ponad 20 mln ton za ponad 7 mld zł. Gdzie jest ich wiarygodność, gdzie są te obietnice, w których mówią, że będą walczyć o polskie kopalnie i polski węgiel? - pytał lider Platformy. Oni są po prostu niewiarygodni i to dziś wyraźnie mówimy - zaznaczył Schetyna.

Pytał też, czy mogą być wiarygodni ci, którzy obiecując walkę o klimat, czyste powietrze "marnują, marnotrawią ok. 30 mld zł, które Komisja Europejska na ten cel przekazała".

Niewiarygodna ekipa, z pustymi frazesami i z pustymi obietnicami i jestem przekonany, że 13 października wszyscy to z bliska zobaczą, szczególnie tu w Zagłębiu i na Śląsku - powiedział szef PO.

Jego zdaniem PiS nie jest też wiarygodny, gdy mówi o kobietach i nie było "bardziej antykobiecej ekipy rządowej". Wskazywał m.in., że na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej są 52 kobiety w pierwszych trójkach, a na listach PiS - 25.